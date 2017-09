   Cameroun: Drame au Marché Nyalla château à Douala :: CAMEROON

Canada (Sainte-Catherine) Canada (Sainte-Catherine) Epervier

Prenez un avocat.

Pleurnicher devant les caméras ne sert à rien

-Si vous prenez un avocat et pensez qu'il a été corrompu, dénoncez le et prenez un autre avocat.

-Si vous dêcidez de ne pas vous battre pour vos droits et pour votre sécurité, alors chaque fois qu'il vous arrive un malheur souffrez en silence.



Si vois pensez être des êtres humains et vivants, alors cotisez-vous, formez une association pour la défense de vos droits juridiques et civiques et consultez des avocats.

-Encore une fois, ce n'est pas en pleurnichant devant des caméras que vos droits et la justice tomberont du ciel.

Surtout pas sous le régime néo colon destructeur et inique au pouvoir dans notre pays.



Choisissez de vivre libre ou acceptez dignement le statut d'esclaves et de sous-Hommes.

C'est l'un ou l'autre.

Libres ou esclaves sans valeur, il faut choisir.