   ROYAUME-UNI :: Explosion dans le métro de Londres, des passagers brûlés au visage: l'incident considéré par la police locale comme un acte terroriste :: UNITED KINGDOM

ROYAUME-UNI :: Explosion dans le métro de Londres, des passagers brûlés au visage: l'incident considéré par la police locale comme un acte terroriste :: UNI L'incident qui s'est produit vendredi matin à Parsons Green dans une station du métro londonien a fait «plusieurs blessés» et est considéré comme un acte «terroriste», a annoncé la police de la ville dans un communiqué. Le gouvernement a convoqué une réunion d'urgence.

Des témoins cités par le journal The Sun, affirment que cette explosion a eu lieu à l'heure de pointe, vers 8h20, dans une rame du métro qui venait de s'arrêter dans cette station du sud-ouest de la capitale britannique. Elle a blessé plusieurs passagers, brûlés un autre au visage. Theresa May leur a adressé ses "pensées" et a convoqué une réunion d'urgence.

Selon les premières informations, il s'agirait de l'explosion d'un sac contenant un seau blanc au contenu indéterminé. Plusieurs personnes auraient en outre été brûlées, dont une grèvement au visage, précise la BBC.

Une journaliste du site Metro.co.uk, présente sur place, a elle aussi évoqué des personnes blessées au visage et des photos diffusées sur Twitter montraient un seau blanc en train de brûler dans un sac en plastique de supermarché à l'intérieur d'une rame de métro. Des fils électriques en sortaient.

L'incident, considéré par la police comme un acte terroriste, intervient dans un contexte de menace terroriste après une vague d'attentats revendiqués par le groupe jihadiste Etat islamique ces derniers mois au Royaume-Uni.

Le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, interrogé sur la chaîne Sky News, a dit refuser de "spéculer" sur la nature de l'incident.