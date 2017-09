CAMEROUN :: Rumeur de choléra déclarée à Douala :: CAMEROON Une faux communiqué du ministère de la Santé publique qui circule sur les réseaux sociaux assure qu’aucun décès n’a jusqu’ici été enregistré.

Un faux communiqué rendu public circule ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Selon le faux document, le ministère de la Santé publique (Minsanté) annonce qu’une épidémie de choléra serait déclarée le 7 septembre 2017 dans les districts de santé de New Bell et de Déido, dans la région du Littoral. « A la date du 11 septembre 2017, 09 cas ont été enregistrés dont aucun décès », souligne le faux document.

Qui ajoute qu’avec l’appui de ses partenaires que sont l’OMS, l’Unicef et CDC, il a mis à la disposition de la région concernée des médicaments pour la prise en charge gratuite de tous les cas et des produits de traitement des points d’eau. Tout comme il rassure les populations de la mise en place permanente des équipes qui sont à pied d’oeuvre pour contenir cette épidémie le plus rapidement possible.

Face à cette situation, poursuit le faux document, le Minsanté aurait appelé les populations du Cameroun en général et celles de la région du Littoral en particulier, à plus de vigilance devant toute personne présentant une diarrhée avec ou sans vomissements. « Ces personnes devront être immédiatement conduites à la formation sanitaire la plus proche », précise- t-il.

Egalement, il invite les uns et les autres au respect des précautions minimales d’hygiène telles que se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon surtout avant et après les repas et au retour aux toilettes ; éviter de faire les selles en plein air ou dans les cours d’eau, en utilisant les latrines et les WC ; rendre potable l’eau de boisson avant toute consommation.

Et surtout, laver les aliments et les consommer bien chauds. Sollicitant à cet effet l’appui de tous les médias pour une large information du public, sur les mesures et de prise en charge du choléra qui est une maladie très contagieuse et mortelle, le ministère de la Santé a , dans le cadre de cette épidémie, mis en place un numéro vert (1510), pour toute information complémentaire. Mais ce n’est qu’un faux document.