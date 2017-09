ÉTATS-UNIS :: Depuis les USA,le père Ludovic Lado mobilise pour le forum de la diaspora camerounaise de Paris des 13, 14 et 15 octobre 2017 :: UNITED STATES Le Forum de la diaspora camerounaise va se tenir les 13, 14 et 15 octobre 2017 à Paris en France.

Le Père Ludovic Lado,facilitateur de cette rencontre placée sous le thème « Stratégies et organisation de la diaspora camerounaise pour une contribution durable et libérateur au Cameroun », compte sur la présence participative et active de toutes les forces vives de la diaspora camerounaise.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, ce forum va rassembler les Camerounais venus de tous les horizons qui vont débattre sur la situation socio-politique du pays.

Dans une vidéo réalisée depuis les Etats Unis d'Amérique où le Père lado réside actuellement pour des raisons académiques, il vient de lancer un appel à tous les Camerounais de l’extérieur et même ceux de l'intérieure qui y peuvent, à y participer afin de réfléchir sur l’avenir politique du Cameroun.

Pour s'incrire, il suffit simplement de se connecter sur le site internet officiel du forum www.da4c.net