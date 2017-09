Cameroun: Dr Corantin Talla devoile son plan pour l'accompagnement, la formation et la professionalisation de nos artisans :: CAMEROON Les artisans représentent le second corps social le plus important du Cameroun—couturiers, tresseuses, maquilleuses, moto-taximen, couturiers, réparateurs, photographes, mécaniciens, techniciens de bâtiments, mécaniciens, électriciens, potiers, fabricants d’objets d’art, etc. La majorité opère dans le secteur informel souvent avec des moyens rudimentaires.

Pas de réelle formation technique

Absence de protection sociale

Difficulté d’accès au crédit

Faible taux d’alphabétisation

Insuffisance et inadéquation des centres de perfectionnement



MESURES CLES



Créer par département, en partenariat avec les établissements financiers et les compagnies d’assurance, une entité chargée de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de formation, d’assurance maladie, de retraite, d’accès au crédit et d’identification professionnelle des artisans.

Il s’agira de :

1.Mettre en place une politique de protection sociale (assurance maladie et retraite) avec cotisations individuelles des concernés complétées par une subvention de l’Etat.

2. Organiser des sessions de formation continue (ateliers, études) par corps de métier et par département

3. Permettre l’accès au crédit

4. Mettre en place un système d’identification professionnelle base sur un état civil biométrique

5. Mettre en place une fiscalité spécifique incitative a la formalisation des artisans

Objectif : Atteindre au minimum 2 million de bénéficiaires avant fin 2022- soit près de 10% de la population