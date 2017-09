Tous s’accordent à dire que cette année, les élèves de l’Enam, vivront un calvaire « protocolaire et sécuritaire » à cause de la présence très certaine et probable, de la dynastie Biya dans cette école. Après Anasthasie Brenda Biya la semaine dernière, c’est au tour de Junior Biya, de postuler pour l’Enam. Le fils et homonyme du président de la République, figure sur la liste provisoire des candidats au cycle B de la Division administrative de l’Enam 2017. Le 901, est son numéro de candidat.

Quand ils se rabattent au pays c'est qu'ils n'ont pas soit la possibilité, soit la capacité pour obtenir les qualifications supérieures et occident et Amerique où la performance et intelligence sont les seuls critères pour entrer ds les grandes Accademies et obtenir les qualifications conséquentes. Qu'on soit fils ou fille d'un Tel, qu'on soit riche ou pauvres, cela ne joue plus aucun rôle de nos jours comme dans le passé.

Ils ont pris la sagesse de revenir au natal où ils ont encore toutes cès largesses de tout obtenir avec ou sans efforts que de signer indien en occident et courir le risque de sombrer dans le voyoutisme et les drogues.

Ils faut pour cela les encourager, ce sont des innocents qui n'ont jamais pris un sous à quelqu'un et ne sont non plus responsables du Travail de leurs parents ou de la délinquance de leur Aînée qu'on pointe du doigt pour pillage massive du cameroun.