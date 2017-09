Plan International et WWF s’associent pour promouvoir les droits de Baka au Sud-Est Cameroun :: CAMEROON Les ONG lancent un programme commun pour promouvoir les droits et la résilience des populations autochtones Baka par la gestion et la conservation de ressources naturelles.

Yaoundé, Cameroun, le 14septembre2017: Dans la première collaboration du genre, WWF et Plan International ont établi un partenariat pour mettre en œuvre un projet visant à renforcer les droits et à accroître le rôle des communautés Baka dans la gestion des ressources naturelles dans le Sud-Est du Cameroun.

Les Baka sont des indigènes vivant principalement dans la zone forestièredu Sud-Est du Cameroun. À l'heure actuelle, on estime que la communauté est composée d'environ 26 000 personnes qui dépendent partiellement ou entièrement de la forêt et de ses ressources pour leur subsistance, de plus en plus menacées par un développement non durable.

Le nouveau projet résulte de la collaboration entre Plan International et WWF. Les deux organisations avaient jusqu'alors travaillé séparément sur les problèmes de Baka au Cameroun et ont décidé de se réunir en reconnaissant le potentiel de la conservation pour aider à sécuriser, protéger et promouvoir les droits humains et indigènes et le développement durable.Le programme de 24 mois intitulé « Droits, résilience et un avenir durable pour les Baka, leurs enfants et leurs forêts au Cameroun » sera mis en œuvre dans dix communautés Bakaau Sud-Est du pays.

« C’est une occasion de travailler de manière plus holistique, en utilisant une méthode commune pour renforcer les différents besoins et droits auxquels les Baka ont droit », déclare le Directeur de Plan International Cameroon, DrBell'AubeHouinato. "L'accent sera mis sur l'éducation des enfants Baka en encourageant l’inscription scolaire tout en mettant l'accent particulièrement sur les filles. Un environnement propice à l'apprentissage sera créé par ce projet, car des mesures visant à respecter les droits à l'éducation pour les enfants et l'égalité pour les filles dans la société sont développées avec le peuple Baka ", explique le Dr Houinato.

Grâce à ce projet, WWF et Plan International cherchent à remédier aux inégalités qui prévalent dans la gestion des ressources naturelles et à promouvoir la répartition conjointe des avantages découlant de l'aménagement forestier, tels que les redevances provenant des concessions forestières et de la chasse sportive, les

revenus des forêts communautaires et des zones de chasse communautaires. Les deux organisations préconiseront une participation accrue de Baka dans les structures locales mises en place pour gérer les forêts et les ressources fauniques et assurer un partage équitable des revenus.

Le projet vise ainsi à renforcer la participation de Baka aux processus décisionnels susceptibles d'affecter leur avenir et à accroître la sensibilisation et l'acceptation des personnes historiquement marginalisées de Baka dans la société en général. Cela se fera en impliquant d'autres communautés locales dans la région et par le dialogue avec le secteur privé et le gouvernement. Les deux organisations aideront à établir et à soutenir des plateformes et les relations avec le gouvernement local et national pour l'inclusion des droits et intérêts Baka dans la prise de décision.

"Plan International et WWF pensent que c'est une approche novatrice qui s'appuie sur notre expérience et notre expertise sur le terrain pour créer un impact plus important. C'est une occasion de renforcer la participation de Baka dans toutes les structures locales pour l'utilisation responsable des ressources forestières et fauniques dans le Sud-Est du Cameroun », explique le Dr Hanson Njiforti, Directeur du WWF au Cameroun. "Nous allons travailler main dans la main avec Plan International pour nous assurer que les intérêts de Baka sont pris en compte dans la gestion des forêts communautaires ou des activités génératrices de revenus", a déclaré le Dr Njiforti.

Plan International et WWF travailleront en étroite collaboration avec les ministères de l'environnement et de la protection de la nature, de la faune et des forêts, de l'éducation de base, des affaires sociales, des femmes et des familles, de l'agriculture et du développement rural ainsi que des communes pour s’assurer du soutien institutionnel pour la réussite de ce projet.

"Ce projet est une continuation de notre travail dans le domaine qui a déjà donné des résultats importants dans la perspective d'une convergence des droits de l'homme et de la conservation", a déclaré Dr Njiforti.

Le projet s’achèvera en 2019.