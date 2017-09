Classement FIFA : Chute vertigineuse du Cameroun :: CAMEROON Le pays des lions indomptables a reculé de dix places dans le dernier classement FIFA

Comme tous les mois, la FIFA l’instance dirigeante du football mondial a rendu public son classement des meilleures nations de football. C’est ainsi que pour l’édition de ce mois de septembre 2017, le Cameroun qui depuis sa victoire a la coupe d’Afrique des nations connaissait déjà une certaine embellie a lourdement chuté.

Le pays des lions indomptable enregistre une dégringolade de 10 place au niveau mondial, il part ainsi de la 35è à la 45è place.

Cette chute peut trouver son explication dans les dernières performances des coéquipiers de benjamin Moukandjo et plus précisément lors de la double confrontation contre le Nigeria lors des deux dernières journées des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018. Cette double confrontation qui a valu au Cameroun une élimination pure et simple de la course vau mondial. Au niveau africain les lions indomptables sont logés au 6è rang derrière le Nigeria. L’Egypte est la première nation africaine en occupant le 30è rang mondial.

Au niveau mondial, l’Allemagne fort de sa victoire lors de la récente coupe des confédérations reprend la première place au brésil qui lui est classé deuxième. Le podium est complété par le Portugal champion d’Europe en titre, la France connait une nette progression et quitte de la dixième place pour la 8è.

Le classement

1) Allemagne

2) Brésil

3) Portugal

4) Argentine

5) Belgique

8) France

30) Egypte

31) Tunisie

33) Sénégal

42) RDC

44) Nigeria

45) Cameroun