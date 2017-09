CAMEROUN :: L’UDC inquiète Fame Ndongo dans le Sud :: CAMEROON Le chef du parti au pouvoir dans cette région veut endiguer les velléités de l’opposition.

Comme en 2013, l’échéance politique de 2018 promet des étincelles dans la ville frontalière de Kyé-Ossi. Entre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), et l’Union démocratique du Cameroun (UDC), les hostilités s’annoncent rudes. En effet, l’intense activité du parti de la houe dans le département de la vallée du Ntem en général et la ville de Kyé-Ossi en particulier, est loin de susciter la sérénité au sein du RDPC. Dans ce parti, la fracture issue des dissonances de cloche entre la base et les représentants locaux a atteint sa côte d’alerte en quelques mois.

C’est dans ce contexte qu’il faut situer l’enjeu de la séance de travail présidée vendredi dernier par le ministre Jacques Fame Ndongo, par ailleurs chef de la délégation permanente régionale du Comité central du RDPC pour le Sud. « Cette séance de travail n’est pas un meeting politique. Il n’y aura pas de grandes envolées lyriques sur le parti, ni de déclarations incantatoires. Ce n’est pas un procès pour la diabolisation ou le dénigrement de qui que ce soit. Ce n’est non pas un chapelet de vœux pieux, ni une litanie de propositions angéliques, utopiques ou démagogiques », précisera le membre du bureau politique du RDPC.

Cependant, l’observation fait état des promesses électorales non tenues, d’une gestion opaque décriée, de la composition de l’exécutif communal qui s’évalue à plus de la moitié des membres d’une même famille - avec un maire vivement contesté pour inertie -, et de la gestion paroissiale de la commune. Des éléments qui constituent ni plus ni moins, la goutte d’eau qui fait déborder le vase à Kyé-Ossi. La pauvreté ambiante dans une ville sans eau potable ni électricité, dont les réalités contrastent avec la fière allure qu’affiche de la ville voisine d’Ebibeyin en Guinée équatoriale vient compléter le tableau peu reluisant. Ces récriminations sont à l’origine des frustrations qui poussent les habitants de cette ville à basculer dans l’opposition.

La concertation de Kyé-Ossi, intervient donc au lendemain de la tournée d’installation dans la vallée du Ntem, des bureaux locaux de l’UDC par Adamou Ndam Njoya. Un bis repetita de l’épisode de 2013, lorsque le ministre Jacques Fame Ndongo s'est vu obligé de marcher dans les rues de Kyé-Ossi, après le passage tonitruant du président national de l’UDC pour sauver la mairie, objet de convoitise.

En réminiscence à cet exploit, le chef de la délégation permanente régionale du Comité central du RDPC pour le Sud, soutient que l’agitation des autres partis n’enlève en rien le fait que le RDPC a toujours gagné ses élections haut la main à Kyé-Ossi. Les frottements des personnes étant propres à la société humaine, le travail du RDPC pour 2018 consiste à « fidéliser et revigorer l’électorat acquis, persuader l’électorat indécis, indifférent ou flottant et convaincre l’électorat hostile », a énuméré Jacques Fame Ndongo.