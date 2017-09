FRANCE/SOCIAL: ORDONNANCES MACRON; QUID DU HANDICAP & DES CONTRATS AIDES (texte et vidéo) La France vit depuis quelques jours au rythme des manifestations contre les lois, par ordonnance, d'Emmanuel Macron.

Dans les rues ce mardi 12 septembre 2017, on pourrait dire que la quasi-totalité de la classe dite "France d'en bas" était représentée.

La cause qui a retenue l'attention du journaliste de JMTV+, est une cause sur laquelle, il y a un peu plus de 12ans, il fit son mémoire de fin d'étude à l'école de journalisme, le Handicap.

Fabrice Charleuf qui tient une web TV est handicapé;il explique dans l'interview vidéo qui suit ce que les ordonnances Macron pourraient causer comme désagrément à cette frange de la population déjà malmenée par le destin et le quotidien.

Outre cela, Fabienne Debarge-Engo évoque aussi la problématique de la suppression des emplois aidés qui est,elle aussi,dans le collimateur des reformes engagées par le nouveau "Lucky luc" de l'Elysée.