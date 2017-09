Cameroon (Yaoundé) Cameroon (Yaoundé) annarosa

ohhhhhhh là là aaaaa !!!

trop triste !!!

C'est son corps là en vrai ? Si oui ça se voit que ça a gonflé ?

Encore des sapeurs mal formés et des secouristes qui ne nous servent à rien dans ce pays; pourtant ils devaient travailler aux alentours des lieux à risque, rivière, lac, pont etc et assurer des services permanents (surtout pendant et après la pluie) pour intervenir dans les cas pareils.

Dire qu'il ya des personnes formées et payées pour ça ! Oh Cameroun !!! Oh mon Dieu protège nos enfants; protège nous !!!

Puisque le corps étaient à seulement 200 mètre donc pas très loin avec une intervention rapide et une fouille rapide on aurait pu le sauver; mais comme dit l'adage "Lorsque votre heure a sonné on n'y peut rien !"

Beaucoup de courage à ses parents dont j'espère n'y être pour rien. La vie est parfois si dure parfois on se demande si c'est mieux d'en perdre que d'avoir des fardeaux autour de soit toute la vie (ou être fardeau pour les autres)...