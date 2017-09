Cameroun, COGITARE: LOGEMENT SOCIAL :: CAMEROON Il est surprenant, que chaque fois que le sujet est évoqué, il le soit toujours sous son aspect "Recherche de financements", alors que certains preéalables sont necessaires! Une veéritable politique de logement social doit s'integrer dans une politique de developpement de nos villes, avec des des dessertes prévues, ainsi que les équipements économiques et sociaux de base (Ecoles, centres de santé, Commissariat de police/Brigades de Gendarmerie, Transports Publics, Terrains et equipements sportifs, Commerces, etc... Car le logement social ne trouve pleinement son sens que loin des centres ville et perimetre urbains, à des endroits permettant des coûts de construction les plus bas, du fait d'une faible charge fonciere.

La construction de logements sociaux se fait en général au moyen d'une épargne collectée grace à un produit d'Epargne populaire avec un rendement bas, mais constant et garanti(Livret A en France)*, a laquelle pourrait idealement s'ajouter des fonds collectes par des organismes comme la CNPS. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre, d'une epargne longue, qui a besoin d'etre geree avec le moins de risque possible. Le logement social serait un excellent placement pour cette raison.

Toutefois, d'autres moyen de financement peuvent etre concus en accord avec les Banques et Institutions Financieres locales, sur la base de supports obligataires, eux aussi , peu risques! Comme on peut voir, l'epargne est la, il faut trouver le moyen de la drainer (bons supports), avec des Banques en suliquidite, ou mieux l'orienter. Je pense ici notamment a la CNPS, dont les fonds collectes sont dilapides, ou utilises dans des depenses de prestige et a mauvais escient telles que la restauration de l'Immeuble de la mort, qui est un immeuble Ministeriel, etc... D'un autre cote, la CNPS est un Etablissement pubic, a but social. Il est donc pour le moins surprenant, sur le double plan ethique et déontologique, qu'il y soit question de benefices: tel ne saurait etre son but, en tout cas! Il s'agit d'une entreprise, dont l'activite repose essentiellement sur les subventions budgetaires, auxquelles viennent s'ajouter les cotisations prelevees du salaire des Camerounais. Partant de la, tout oeil averti, un brin expert, est force d'interpreter le simple report a nouveau excedentaire, de trois manieres: 1) soit il s'agit d'une mauvaise gestion de l'entreprise, 2) soit l'entreprise est venue a bout de sa mission, ce qui impose de revoir la subvention a la baisse; 3) ou encore, les 1 et 2 a la fois. Libre a chacun de se faire son jugement, à partir de ce que tous, nous vivons, et/ou savons de notre pays !!!

Un moyen de reduire les couts, et mettre le logement social a la prteee de la bourse des bas et moyens revenus, serait sans doute d'etablir des normes, dans le cadre d'un plan national de construction. Ceci imposerait aux Entreprises contractantes, de se soumettre a ces normes, et realiser ainsi des economies d'echelle, qui se repercuteraient sur le cout de revient. Une utilisation prioritaire de materiaux locaux, trouverait egalement toute sa place, dans le cadre d'une telle reflexion.

* On pourrait aussi proceder a une demultiplication de produits dedies a l'epargne Logement, sur un fondement tant mutualiste que corporatiste (ex: Enseignants, Personnels de Santé, Police, Gendarmerie, Armee de terre, Fonctionnaires d'Administration centrale, etc...)