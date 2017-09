FRANCE-ART: LE 04 NOVEMBRE 2017 A L'ESPACE SEVEN SPIRIT, PARIS ACCUEILLERA SON EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN ET L'ARTISTE RICHARD EPESSE EN LIVE. L'événement s'annonce déjà comme étant l'un des événements d'art contemporain les plus en vue et les plus couru sur la place Parisienne sous le Label ô Pinceaux d'Afrique. "EAU SOURCE DE VIE" étant le thème retenu pour cette exposition Afro-Caribéen qui verra le couronnement et la récompense des artistes plasticiens , peintres, photographes etc...Une soirée dédiée à l'art contemporain, des vernissages, à l'exposition et un dîner avec en show live, l'artiste Richard EPESSE et tout son orchestre.

En images une idée de ce qui vous attend à l'espace SEVEN SPIRIT à Paris.