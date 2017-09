   FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: JACKY KINGUE; PRINCE PATRICE ET COCO-ARGENTÉE EN SPECTACLE AU PETIT VERSAILLE A LYON LE 11 NOVEMBRE 2017 PROMETTENT UN SHOW A LA HAUTEUR DE LEUR TALENT

FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: JACKY KINGUE; PRINCE PATRICE ET COCO-ARGENTÉE EN SPECTACLE AU PETIT VERSAILLE A LYON LE 11 NOVEMBRE 2017 PROMETTENT UN SHOW A LA HAUTE C'est sur invitation de l'association ASAP(Association Services aux Personnes) qui oeuvre essentiellement à l'aide aux personnes âgées, handicapés et aux familles avec le soutien de LINE GLOBAL BUSINESS, que les promoteurs s'activent pour offrir aux public Lyonnais un événement digne, avec un trio d'artiste pré-cité plus haut. LINE GLOBAL BUSINESS étant entre autre une entreprise spécialisée dans le négoce à l'International, compte apporter son soutien à cet événement dans le but de contribuer à sa façon à la promotion de la culture Africaine et mieux se faire d'avantage connaitre à l'international.

Pour sa promotrice Line, son rêve a été tout simplement l'aboutissement d'un tel projet d'ou son implication personnel pour que le 11 Novembre 2017 reste un moment fort dans la mémoire collective des Lyonnais et au delà.

Et pour preuve, Coco-Argentée, l'une des artistes phares de cette soirée et qui achève à peine sa grande tournée Américaine, vient de confirmer sa présence à Lyon en nous invitant massivement à cette grande messe culturelle.

Information et Réservation: 0617175877; 0609234694