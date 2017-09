Le Haut-Commissariat pour les réfugiés en guerre contre l’apatridie dans l’Extrême-Nord du Cameroun :: CAMEROON Le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), à travers sa sous-délégation à Maroua, a tenu du 7 au 8 septembre, des sessions de formation sur la prévention de l’apatridie à l’intention des autorités administratives, judiciaires et de police de la région de l’Extrême-Nord.

Cette région frontalière du Nigeria intéresse davantage le HCR car, c’est une zone qui subit de plein fouet les attaques de la secte nigériane Boko Haram. Et donc, des milliers de personnes se retrouvent dans une situation où aucun Etat (Nigeria ou Cameroun) ne les reconnaît comme leurs ressortissants. « Les participants ont été édifiés sur les instruments juridiques, les outils d’identification des apatrides ainsi que sur les situations pouvant conduire à des risques d’apatridie.», indique le HCR.

En mars 2017, le HCR a félicité la générosité du gouvernement camerounais et les communautés locales qui accueillent plus de 85 000 réfugiés nigérians. Mais l’organisme onusien note que le risque d’apatridie pourrait frapper de dizaines de milliers de réfugiés, à cause parfois des rapatriements forcés.