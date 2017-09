France- Cameroun- Diaspora: SAM & MICKA CHOISISSENT LEUR NOUVEL AGENT...(Texte & Vidéo) Comme Dave K. Moktoï, Christelle Djatou et André Kana-Biyik avant eux, le duo Sam & Micka viennent de confier la gestion de leurs carrières artistiques, et leurs intérêts, à Jacky Moiffo qui est de ce fait, désormais,leur agent.

A la question de savoir le pourquoi ils ont décidé de porter leur choix sur le Journaliste audiovisuel, le mot qui est souvent revenu est "sa fiabilité" et surtout ses compétences dans différents domaines.

Pour rappel, outre le Journalisme dont il est diplômé de l'Institut International de l'Image et du Son(Paris-Élancourt), Jacky Moiffo est aussi acteur; il a obtenu des rôles dans les films Français "Un Long Dimanche de Fiançailles" de Jean-Pierre Jeunet, et dans "Antony Zimmer" de François SALLE, pour ne citer que ceux-là. Il a également chanté l'Opérette dans le groupe "La Voix du Lac" à Bois-Colombes, toujours en France, dans les pièces "Orphée aux Enfers" et "La Vie Parisienne" de Jacques Offenbach, tenant même un rôle de ténor(Gontran).

Ancien Journaliste de D8(néo C8), celui qui a ouvert la chaîne Vox-Africa a également fait du théâtre, du mannequinat, de la coiffure mixte, de l’animation Radio & Télé,de la dance,tourné des documentaires, et s'apprête à entrer en studio pour son premier single dont le titre est "J'adore Paris". C'est dont ce riche parcours qui donne au duo de chanteurs que constituent Sam & Micka de faire confiance à Jacky Moiffo, une aventure qui commence bien, se poursuivra par une émission "Le Boeuf-Bourguignon" qui sera tourné le 30 septembre, et quelques dates en France et en Europe.