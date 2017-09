Emeke Iweriebor « Le Tchad reste une destination de choix pour les investissements de United Bank for Africa » L’Administrateur exécutif et Directeur de UBA Africa Francophone, Emeke Iweriebor, avec Christian Georges Diguimbaye, Ministre tchadien des finances et du budget, lors du Forum sur le Plan National de Développement organisé récemment par le gouvernement tchadien à Paris, en France

The United Bank for Africa(UBA) a assisté à la table ronde organisée à Paris du 6 au 8 septembre 2017 par le gouvernement de la République du Tchad sur le financement du Plan national de développement 2017-2021.

Le Forum a été ouvert et clos par le Président tchadien, Son Excellence Idris Deby Itno. Y étaient présents le Président de la Mauritanie, Son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz, tous les ministres tchadiens, des représentants de divers gouvernements, y compris des gouvernements du Japon, du Canada, des Etats-Unis, d’Arabie saoudite, de Suisse, de l’Union africaine, de la BAD, de l’UE, du FMI et bien d’autres.

Le Président du Groupe UBA, Tony Elumelu, était représenté par le Directeur de UBA Africa Francophone, Emeke E. Iweriebor.

Emeke qui s’est exprimé à une séance lors du forum a déclaré que la décision de UBA d’investir au Tchad il y a une décennie s’est révélée être une décision d’investissement très judicieuse. « UBA Tchad a contribué à la croissance de l’économie tchadienne grâce au financement de l’infrastructure, un levier critique dans le développement durable ». Il a expliqué que UBA Tchad est l’une des filiales africaines à forte performance de la banque panafricaine et a encouragé les investisseurs potentiels à se tourner vers le Tchad comme destination d’investissement.

Présente dans 19 pays africains et à Londres, Paris et New York, UBA a soutenu plusieurs projets au Tchad, y compris le financement d’une centrale de 60 mégawatts, la centrale de Warsila. UBA a apporté 18,5 millions de dollars en tant que chef de file de la syndication qui a contribué à rassembler les 80 millions de dollars pour le projet qui a permis d’améliorer de 3,9% l’accès à l’électricité dans le pays.

La banque continue de soutenir le gouvernement du Tchad dans ses initiatives de développement dans les domaines de l’infrastructure, du pétrole et du gaz et d’autres secteurs clés de l’économie.

Le forum sur le plan national de développement a vu de nombreux pays et organisations s’engager à soutenir le Tchad pour lever environ 20 milliards de dollars.

Clôturant le forum, le Président Itno a remercié toutes les personnes et organisations qui étaient présentes pour soutenir le Tchad, promettant que l’administration ferait le maximum d’efforts pour assurer la réussite du plan de développement. « Cette administration est transparente et travaille avec ses partenaires pour assurer une mise en œuvre réussie de tous les projets. Il incombe au gouvernement de diriger le pays vers un développement durable », a-t-il déclaré.