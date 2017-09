Cameroun: Dr. Corantin Talla alias Général Schwarzkopft dévoile le projet touristique de son parti, Conscience du Cameroun (CDC) :: CAMEROON PRIORISER LES PROJETS TOURISTIQUES QUI CONTRIBUENT A POSITIONNER LE CAMEROUN COMME UNE DESTINATION DE TOURISME ECOLOGIQUE, EXPERIENTIEL ET DE DECOUVERTE



A cet effet, neuf (9) types de tourisme ont été identifiés comme pouvant constituer l’essentiel du produit touristique camerounais.

Le tourisme culturel, caractérisé par la grande diversité culturelle du Cameroun et qui se manifeste à travers l’artisanat, le folklore, l’habitat, le mode vestimentaire et culinaire, ainsi que l’art de vivre des populations ;

Le tourisme balnéaire, riche des 400km de côte atlantique ;

Le tourisme de safari photo, riche de l’immense patrimoine faunique national qui a permis la création de plusieurs parcs nationaux et réserves de faune ;

Le tourisme cynégétique, grâce aux nombreuses zones de chasse aménagées et affermées autour de certains parcs nationaux et réserves de faune ;

L’écotourisme, résultat de la diversité des écosystèmes du Cameroun et de son patrimoine culturel ;



Le tourisme d’affaires et de congrès avec la diversité de l’économie nationale et existence des structures d’hébergement de classe internationale, notamment à Yaoundé et Douala ;



Le tourisme sportif à travers l’existence de nombreuses infrastructures y relatives et de nombreux exploits des sportifs camerounais au niveau international ;



Le tourisme de santé et de cure qui bénéficie de la grande expertise des médecins camerounais et de nombreuses infrastructures sanitaires telles que les hôpitaux de référence, ainsi que de la richesse de notre médecine traditionnelle et la crédibilité de nos plantes médicinales ;



L’agrotourisme défini comme une activité complémentaire à l’agriculture et ayant lieu dans une exploitation agricole. Plusieurs régions du pays possèdent des exploitations agricoles et fermes familiales susceptibles de contribuer à la promotion de l’agrotourisme



Des programmes seront développés pour améliorer ces formes de tourisme.

En effet, pour que le secteur touristique puisse contribuer effectivement à l’atteinte de l’objectif global de relance de l’économie et de réduction de la pauvreté, les objectifs stratégiques suivants doivent connaître un aboutissement.

Promouvoir et organiser le tourisme interne ;

Recevoir au moins 5000000 touristes internationaux au cours des trois prochaines années, soit de manière cumulée, jusqu’en 2021 ;

Faire passer la durée moyenne de séjour des touristes de 2 à 5 nuitées dans les trois prochaines années ;

Accroître le taux d’occupation dans les établissements d’hébergement ;

Améliorer la qualité des services offerts aux touristes ;

Augmenter significativement les dépenses effectuées par les touristes.



Pour atteindre les objectifs stratégiques du secteur touristique, les objectifs intermédiaires suivants constituent un préalable :

Mener des actions visant à réduire, voire éradiquer les menaces diverses qui pèsent sur l’environnement du tourisme balnéaire ;

Mener des actions visant à réduire, voire éradiquer les menaces diverses qui pèsent sur les touristes ;

Développer et promouvoir les produits écotouristiques ;

Dynamiser le tourisme de safari photo ;

Dynamiser et améliorer la gestion du tourisme cynégétique ;

Organiser et promouvoir les activités culturelles à des fins touristiques ;

Organiser et promouvoir l’agrotourisme ;

Dynamiser et promouvoir le tourisme sportif ;

Organiser et promouvoir le tourisme de santé et de cure ;

Stimuler et dynamiser le tourisme d’affaires et de congrès.



En tenant compte des objectifs principaux ci-dessus mentionnés, de l’état des lieux et du bilan diagnostic du secteur, le développement du tourisme passe par huit (8) axes stratégiques, à savoir :

1- Organisation et promotion de la santé pour diversifier et enrichir le produit touristique camerounais ;

2- Conservation et utilisation rationnelle des ressources fauniques et de la flore à des fins touristiques ;

3- Développement de l’écotourisme afin d’améliorer le niveau de vie des populations locales et de lutter contre la pauvreté ;

4- Aménagement rationnel de la côte atlantique camerounaise en vue d’en faire un haut lieu de tourisme balnéaire ;

5- Exploitation et promotion des activités sportives pour améliorer l’image du pays et augmenter la croissance économique du Cameroun ;

6- Mise en œuvre des stratégies appropriées d’organisation des congrès à des fins de valorisation des potentialités touristiques du Cameroun ;

7- Exploitation des activités agropastorales et rurales à des fins touristiques pour lutter contre la faim, l’exode rural et diversifier les sources de revenus des populations locales ;

8- Exploitation des manifestations et autres richesses culturelles pour une meilleure valorisation des potentialités du Cameroun.