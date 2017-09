France: Un forum en vue sur le Business Opportunities Africa les 20 et 21 septembre 2017 à Grenade Sur Garonne, Région Occitanie Le mot du PDG...L’Afrique est confrontée au défi majeur qu’est le développement accéléré dans tous les secteurs sans exception aucune. Pour faire face à une croissance démographique qui portera le continent au 2éme rang des

plus peuplés, les gouvernements des pays africains ont mis en place des programmes de développement à la hauteur des enjeux en cours. Un seul mot d’ordre : assurer le bien être des populations garant de la sécurité pour l’humanité entière.

Partie de très loin l’Afrique va pouvoir profiter dans cette course en transformant profondément ses modèles et redéfinir l’échiquier économique mondial. Pour ce faire, son modèle de développement pourra compter sur :

* La maîtrise des technologies avancées dans tous les domaines ;

* L’expertise dans tous les secteurs d’activité apportée par des entreprises internationales ;

* Les transport et communications internationales bien organisé

* Et enfin de sa jeunesse qui constitue la grande partie la puissance du moteur de ce développement.

Pour soutenir cet objectif africain la Société BUSINESS OPPORTUNITIES AFRIKA propose des solutions innovantes permettant aux entreprises africaines et européennes, françaises en particulier :

- La mise en commun des moyens humains, financiers et de production pour répondre à toute demande quelle qu’elle soit.

- La valorisation de l’expérience acquise par les chefs d’entreprises dans leur secteur d’activité respectifs, en devenant experts et formateurs afin de transmettre le savoir faire ;

- La projection d’entreprises locales dans une dimension internationale, avec pour but de jouer un rôle concret sur le marché, qui lui était totalement inaccessible en construisant des partenariats gagnants-gagnants.

Ma conviction est que l’entreprise est amenée à se transformer pour affronter les nouveaux défis auxquels le monde est confronté :

- L’environnement

- Le rajeunissement de la population

- La rapidité de l’information

- L’avancée de l’innovation technologique et bien d’autres.

L’une des solutions pour aller rapidement au but c’est le Forum Business Opportunities Afrika. Tout commence par une rencontre.

Seul tu soulèveras une pierre mais ensemble nous déplacerons des montagnes.

Présentation l’entreprise SAS BUSINESS OPPORTUNITIES AFRIKA (B.O.A) est une entreprise basée à Toulouse - France avec des correspondants à Dar-es-Salaam en Tanzanie, ainsi que à Maputo au Mozambique et bientôt dans d’autres capitales africaines.

Nous sommes spécialisés dans la mise en relation et l’accompagnement des entreprises à l’international.

S.A.S B.O.A est un acteur majeur dans les domaines suivants : prospection, évaluation des risques, introduction, promotion et développement des liens économiques et financiers entre les entrepreneurs africains et des acteurs économiques et financiers en France et en Europe.

S.A.S BUSINESS OPPORTUNITIES AFRIKA, organise des évènements de promotion économique, exécute des mandats de gestion de projets pour les entreprises ou investisseurs individuels, conduit des études d’opportunités et des voyages d’affaires vers et en dehors de l’Afrique.

La revue de presse

Retrouvez nos solutions et l’actualité économique sur notre site internet :

www.busopo.com

Et notre journal web :

« Afrika Opportunities, Daily »

Les chiffres-clés

L’Afrique = 54 pays =20% des terres =16% de la population mondiale.

Un boom démographique : 1.4 Milliards d’habitants en 2022 et 4.4 milliards d’habitants en 2100. Soit 39% de la population mondiale dont l’âge moyen sera de 19.7ans.