Cameroun: Franklin Mowha du FFCI victime de l'hystérie anti-anglophone à la présidence du Sénat à Yaoundé :: CAMEROON Suite à l’incident autant malheureux que scandaleux survenu ce lundi matin 11 septembre au secrétariat du président du Sénat sis au Palais des Congrès à Yaoundé,

L’Organisation de défense des droits humains FFCI ( Frontline fighters for citizen’s interests) communique, à l’attention de l’opinion nationale et de l’opinion internationale, qu’elle s’interroge sur la sincérité des dirigeants politiques camerounais les plus hauts placés quant à leur volonté de résolution réelle de la « crise anglophone » qui dure et perdure.

Suivre @camerbe



En effet, FFCI informe lesdites opinions que son président national, M. MOWHA Franklin, s’étant rendu personnellement dans les bureaux du Président du Sénat sis au 5ème étage du palais des Congrès pour y déposer un courrier à qui de droit s’est rapidement et vertement fait rabrouer par le secrétaire en poste en ces termes peu amènes : « Un Bamenda vient faire quoi ici ? Sortez ! Descendez » (sic).

Frontline fighters for citizen’s interests informe que s’étant dans un premier temps exécuté - le temps de déposer une copie du même courrier à la CONAC -, il est revenu sur les lieux du « crime » pour un sit-in en bonne et due forme aux fins d’exiger des explications sur l’extraordinaire mépris affiché à l’égard du camerounais et du Bamenda qu’il est, en un mot sur l’hystérie anti-anglophone qui prévaut en haut lieu à Yaoundé, en tout cas à la présidence du Sénat.

FFCI informe l’opinion nationale et internationale que c’est grâce à l’entregent des plus méritoires d’un policier en service à la présidence du Sénat que le sit-in de son président n’a duré qu’une demi-heure et que l’incident n’a pas pris l’ampleur catastrophique qu’il aurait dû prendre.

FFCI avance qu’il « n’y a pas de fumée sans feu » ; que les propos du secrétaire du président du Sénat traduisent bien l’état d’esprit véritable des dirigeants du Cameroun dans la question de la crise

anglophone.

Fait à Yaoundé ce lundi 11 septembre 2017

S.G FFCI

Me ONWARD ERICA