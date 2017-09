Cameroun: Le cardinal, le Vieux-Nègre et l'idéologie de la Francafrique :: CAMEROON Ceux d'entre nous qui s'intéressent au mode de fonctionnement de l'idéologie la définiraient comme un système plus ou moins cohérent de pensées qui fonctionne en accord avec celles-ci; en plus de l'idée assez répandue selon laquelle l'idéologie c’est tout simplement ce qui est raconté aux gens et dont ils croient, y compris quand il s'agit d'informations infondées. Nous devons néanmoins convenir que dans la réalité, l'idéologie fonctionne de manière bien plus complexe que cela.

Claude Gueant, aussi connu dans le milieu politique sous le nom de «Cardinal», une éminence grise de la Francafrique corrompue, a décidé d’écrire un livre qu'il a intitulé «Quelques vérités à vous dire» - Et c’est précisément ce qu'il prétend avoir fait. À ce sujet le philosophe slovène Slavoj Zizek affirme que le pouvoir de l'idéologie réside dans notre croyance qu'il y a toujours quelque chose (de non dit) en plus – c'est-à-dire des connaissances gardées sécrètes que l'on voudrait (enfin) nous révéler - Cela participe d'un schéma élaboré de contrôle idéologique. Mais une fois que nous avons abandonné cette croyance, nous réalisons aussitôt l'invraisemblance de la situation décrite et tous les mensonges que peuvent véhiculer une propagande. La vérité tient alors au fait que cette dernière n' a précisément rien en plus dans son idéologie.

Ainsi Claude Guéant décrit le Vieux Nègre Biya comme un « personnage incroyable » qui « à 84 ans joue au tennis tous les jours ». Selon le « cardinal », le vieux nègre a maintenu un taux de développement constant dans son pays» et a créé «une véritable administration » et doté son pays des « institutions réelles ».

Qu'il serait facile de dire que le « cardinal » ment ou fait dans la «propagande», justement pas aussi vite! Zizek explique à ce sujet que pour que l'idéologie fonctionne à merveille, il faut une bonne dose de fantasme, et pas nécessairement une quelconque connaissance secrète. Il n'y a donc aucune connaissance ou information secrète ici, et ceux qui croient dur comme fer que le vieux nègre Biya joue au tennis tous les jours, a créé une «véritable administration» et des « institutions réelles », puis que son pays suit le chemin tout tracé par lui du développement.. vivent en direct dans un monde fantastique.

Alternativement, Michael Taussig décrit aussi savamment la notion de «secret public» et l'argument sous-jacent aux fausses «vérités» avancées par M. Guéant, qui voudraient notamment que les Camerounais ordinaires ne sachent pas que leur vieux nègre passe plus de temps en Suisse ou dans son village, et que l'administration du Cameroun est en réalité sur le pilote automatique depuis presque trois décennies, avec des dossiers concernant le fonctionnement au quotidien de la république laissés parfois en souffrance des mois ou pas traités sérieusement. Pourtant ils savent tout sur Paul Biya, mais ils ont choisi - Eux - de garder le silence parce qu'ils ne veulent pas être soumis aux représailles de son régime autocratique.

C'est en cela que le CL2P est important, notamment lorsqu'il faut comprendre la nature du travail à accomplir pour décrypter des idéologies, mais aussi et surtout les mécanismes nécessaires à mettre en place pour contrecarrer les idéologies oppressives. Parce que nous devons continuer à développer notre compréhension des formations idéologiques qui ont contribué à tuer notre démocratie. Le CL2P affirme qu'il ne suffit pas de dire que les Camerounais ordinaires sont simplement naïfs, ou que dire la vérité en public résoudra tous nos problèmes. Nous devons en profondeur regarder les structures économiques, le corpus idéologique, et l'obscène insensibilité du pouvoir si nous voulons comprendre et finalement réduire à néant les régimes autocratiques maintenus en place dans nos pays par la Francafrique.

Olivier Tchouaffe, PhD, Contributeur au CL2P

Cameroon: The “Cardinal, The Vieux Nègre and The Françafrique Ideology

By Olivier Tchouaffe, PhD, Contributor to the CL2P

Those of us who are interested in the inner working of ideology tent to think of ideology as a more or less coherent system of ideas that performs in accordance with those ideas. Moreover, the idea that ideology is simply people being told and believing inaccurate information. Ideology, however, functions in a far more complex way than this.

Claude Gueant also known as the “Cardinal,” an eminence grise of the corrupt Francafrique, just decided to pen a book “quelques verités à vous dire”- some truths to tell you” and what he did was actually that. The Slovenian philosopher Slavoj Zizek claims that the power of ideology lies in our belief that there is always something more to it - some kinds of secret knowledge to be uncover – which it is part of an elaborate scheme of ideological control. Once we abandon this belief, we can realize the senselessness of the situation. The truth there is nothing more to it.

Claude Gueant describes le Vieux Negre Biya as an "Amazing character" who "at 84 years old, plays tennis every day". According to the “cardinal,” le vieux nègre "maintained a steady rate of development in his country" and created "a true administration" and "real institutions".

The thing is, it is easy to say that the “cardinal”is lying or is “propagandizing” but not so fast. Zizek argues for ideology to work, fantasy is necessary and not some kind of secret knowledge. There is no secret knowledge here but those who believes that le vieux nègre plays tennis every day and has created “true administration” and “real institutions” and that the country is on a steady path to development live in a fantasy world. Alternatively, as Michael Taussig also argues for “public secret” and the idea that it is not that ordinary Cameroonians do not know that Biya spent more time in Switzerland or in his village and that the administration is actually on autopilot where the real dossiers regarding the republic are not being treated properly. They do know all about Biya but they chose to remain silent because they do not want to be subjected to retaliation by the autocratic regime.

Hence, the CL2P understands the kind of work that are needed to do on ideology and the kind of mechanism to put in place to undermine oppressive ideology. We need to continue to build our comprehension of the ideological formations that have contributed to kill our democracy. The CL2P claims that it is not enough to say that ordinary Cameroonians are simply naïve, or that speaking the truth in public will resolve all our problems. We need to look to economic structures, ideological apparatuses and the obscene senselessness of power if we are to understand, and ultimately undermine autocratic regimes dominated by the Francafrique.

Olivier Tchouaffe, PhD, Contributor to the CL2P