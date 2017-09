Cameroun: Cabral Libii Li Ngué annoncé pour une tournée en Europe à partir du 29 septembre prochain :: CAMEROON Cabral Libii entame une tournée dans le vieux continent du 29 septembre au 12 octobre 2017 pour non seulement recevoir à Bruxelles le Prix du meilleur booster de la démocratie camerounaise 2017, mais aussi, en profiter pour rencontrer en Suisse, France, Belgique etc. la communauté intellectuelle camerounaise et certains officiels .

Il est question pour Cabral Libii lors de son séjour européen d'évoquer avec la communauté camerounaise les sujets d'actualités, rencontrer les élites politiques, visiter les points focaux Elecam de la diaspora et surtout, recevoir à Bruxelles le prix 2017 de l'Observatoire des Elections de la Diaspora Camerounaise, du meilleur booster de la démocratie camerounaise, nous confie Mr Jean Louis Bingna, président de l'OEDC.

Joint par la rédaction de camer.be, le comité d'organisation de cette tournée européenne de Cabral Libii affirme que tout est prêt pour que l'étape de Bruxelles soit une réussite. Idem pour les autres pays du vieux continent.

S'agissant du prix, il faut souligner que c'est à l'unanimité des membres du comité du prix d’excellence du « Meilleur booster de la démocratie camerounaise » que Cabral Libii avait été solennellement déclaré lauréat gagnant le 21 juin dernier.

Cette cérémonie de remise de Prix se tiendra au Centre Culturel PIANOFABRIEK situé au numéro 35 de la rue du Fort à 1060 Bruxelles, le samedi 30 septembre 2017 de 13-17h.

Ci-dessous le programme complet de la tournée européenne de Cabral Libii