Cameroun, Douala: Les urgences de l'hôpital Laquintinie font peau neuve :: CAMEROON La réhabilitation entamée vise à améliorer la prise en charge des patients au pronostic vital engagé

La modernisation du service des urgences de l’hôpital Laquintinie est lancée. D’un coût d’environ 14 millions de F, les travaux seront réalisés grâce au partenariat avec l’Ong Pepfar et la formation hospitalière.

Il sera question, comme l’a expliqué le Pr.Louis Richard Njock, directeur de l’hôpital, d’avoir une architecture plus fonctionnelle, pour accueillir le flux de malades et améliorer la gestion des personnes victimes de catastrophes. Dans le même sillage, le système d’accueil et d’orientation sera rénové, avec l’aménagement de boxes confidentiels pour le personnel hospitalier et pour l’intimité du malade. En outre, il est prévu une salle dédiée à la petite chirurgie pour des soins appropriés. Dans le même ordre d’idées, il est question de pouvoir gérer le patient qui arrive debout et celui qui vient sur un brancard.

Mais il est aussi question de limiter l’accès aux usagers pour laisser plus de temps aux soins. Pour le directeur de l’hôpital, c’est un service où le patient arrive en urgence vitale, aussi, la prise en charge doit être efficiente. Selon lui, les conditions de travail n’étaient plus appropriées. Il fallait donc trouver des solutions mieux adaptées et cela a été possible grâce au partenariat public-privé. Le Pr. Njock a aussi précisé que pendant les 6 semaines que dureront les travaux, le service des urgences est relogé au service du Samu.

Autre bâtiment en travaux au sein de la formation sanitaire, le pavillon Samuel Kondo, complètement défraîchi. Le donateur a décidé de redonner vie au bâtiment qui porte son nom. Les travaux seront supportés à 80% par le donateur, à 15% par le fonds de Communauté urbaine de Douala (Cud) et 5% sur fonds propres de l’hôpital Laquintinie.