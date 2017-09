Cameroun: 31e journée du championnat élite One : Eding FC caracole en tête du classement, Canon et Lion à un pas de la Ligue 2 :: CAMEROON A trois journées pour la fin de la saison en Elite One, les choses se précisent dans le classement des différentes équipes. Hier à l'issue de la première partie de la 31e journée d’Elite One, Eding Sport de la Lékié a une fois de fois prouvé son efficacité en creusant l'écart qui le sépare de Coton Sport, pendant que Canon et Lion en situation délicate se retrouvent un pas de la Ligue 2.

Il ne reste plus qu'un match nul pour le club de la Lekié au cours des trois prochaines rencontres pour qu'il soit sacré champion du Cameroun 2017.

Les prochaines semaines s'annoncent ainsi rude aux cinq premières équipes du classement afin qu'elles puissent miroiter une place aux compétitions africaines.

Au bas du classement, plusieurs équipes sont menacées à l'instar de Canon et de Lion qui sont toutes à un pas de la Ligue 2. En attendant la tenue des matchs en retard de cette 31e journée d’Elite One, mercredi prochain entre Bamboutos et Union de Douala, Stade Renard de Melong contre UMS de Loum et enfin Aigle contre Apejes de Mfou

Les résultats des matches joués ce dimanche, la suite du programme et le classement partiel après la 31e journée.

Limbe: New stars – Eding FC de la Lekie 0 - 3

Bafoussam : Racing – Lion blesse de Fotouni 1 - 1

Yaoundé : Colombe de Dja et Lobo – Canon de Yaoundé 1 - 0

Yaoundé: Dragon – Yong sport de Bamenda 0 - 0

Bafang: Unisport – Coton sport de Garoua 0 - 0

Douala: Astres – Feutcheu FC de Bandjoun 0 - 2

Suite et fin ce mercredi 13 septembre 2017

A Melong: Stade Renard – UMS de Loum

A Mbouda : Bamboutos – Union de Douala

A Dschang : Aigle – Apejes FC de Mfou

Classement partiel à l’issue de la 31e journée élite one

1er Eding FC 60 points

2e Coton sport 51 points

3e Apejes 46 points – 1 match

4e Yong sport 46 points

5e Stade renard 45 points – 1 match

6e Feutcheu 43 points

7e Bamboutos 42 points – 1 match

8e Ums 42 points – 1 match

9e Colombe 41 points

10e Unisport 40 points

11e New-stars 38 points

12e Dragon 38 points – 1 match

13e Union 36 points – 1 match

14e Astres 35 points

15e Aigle 35 points – 1 match

16e Racing 33 points

17e Canon 26 points

18e Lion blessé 26 points – 1 match