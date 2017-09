Cameroun: Sam Fan Thomas élu Pca de la nouvelle société de gestion du droit d’auteur de l’art musical :: CAMEROON L’artiste du célébrissime et génialissime single " Mandela " vient d’être choisi par la majorité des plus de 3000 artistes musiciens encore réunis en ce moment à Yaoundé pour l’assemblée générale constitutive et élective de nouvelle la société nationale camerounaise du droit d’auteur de l’art musical (Sonacam)

La nouvelle société, a deux présidents d’honneur : Manu Dibango et Eko'o Roosevelt.

Sam Fan Thomas, avons-nous appris, a pour vice-présidente, l’interprète Adèle Mbenkoum. Et le mandat de l’exécutif de la Sonacam, est désormais ramené de cinq à trois ans renouvelables une seule fois.

Pour ce qui est de l’inscription comme membre de la Sonacam, celle-ci se voit réduite pour, passer de 15000 à 10 000 francs CFA. Le nombre d’électeurs, est désormais de 3000 artistes, contre 500 précédemment.

