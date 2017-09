Premier Colloque international scientifique et économique des Camerounais au Canada (CISEC) Montréal le 31 août 2017 – Dans l’optique de redorer le blason et porter haut l’étendard du Cameroun, la Chambre de Commerce Canada Cameroun (CDC-CC) et la Structure de Promotion de l’Innovation et de la Créativité (SPIC), organisent le tout premier Colloque international scientifique et économique des Camerounais (CISEC) sous le thème : « L’essor de l’industriel camerounais». Ledit colloque auquel le grand public est vivement convié, se tiendra du 22 au 23 septembre 2017 à l’Amphithéâtre du Complexe des Sciences de l’UQAM, au 200 rue Sherbrooke Ouest à Montréal, QC.

Ce colloque part du constat que le capital humain et financier de la communauté camerounaise est aujourd’hui inestimable, mais dispersé et mal valorisé ou mal utilisé collectivement. Cet événement qui se veut singulier et unique en son genre, vise donc à promouvoir la fédération des compétences camerounaises de tous les horizons, afin de participer au développement du pays d’accueil et à l’émergence du Cameroun.

Cette première édition, parrainée par M. Robert Poëti, député de Marguerite-Bourgeoys et ex-ministre des Transports du Québec, verra à coup sûr la présence de plusieurs invités de marque, à l’instar de M. Maka Kotto, député de Bourget et ex-ministre de la Culture du Québec, du Dr Ernest Simo (finaliste au processus de sélection des astronautes à la NASA, 1994 et 1996, pionnier dans les communications VSAT et technologies CMDA), et du Pr Kamsu Kom, Chimiste et pharmacien, détenteur de plusieurs brevets d’invention.

A ce grand rendez-vous du donner et du recevoir sont principalement attendus les étudiants, les professionnels et entrepreneurs dans les domaines des TIC et des sciences pharmaceutiques, ainsi que les potentiels partenaires techniques et financiers. Ce sera aussi l’occasion de présenter aux Québécois et Canadiens certaines valeurs sûres d’Afrique.

Au programme, exposition des produits innovants, 05 conférences et 06 ateliers de réflexion et d’échanges à l’issu desquels des recommandations seront faites quant aux critères de reconnaissance des Camerounais de la diaspora, aux conditions préalables, essentielles à la mise en place d’une industrie, à la création d’un fonds de soutien aux initiatives louables et durables, tant au Canada que sur le territoire camerounais.

Pour d’amples informations sur l’événement, veuillez contacter :

- M. Denis Tchuente : 514 962 0398 ou M. Samuel Mandeng : 438 930 2006 - Email : info@spicworld.com ou spicworld17@gmail.com.

- Visitez le site internet de l’événement : www.spicworld.com