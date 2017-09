Cameroun: Blessing Petroleum accuse 237online.com de Diffamation :: CAMEROON Le 7 Septembre 2017, la société Blessing Petroleum a été victime d’un acte diffamatoire. En effet, un article intitulé « Cameroun: Les 6 000 contribuables qui ne paient pas d'impôts » publié dans le cyberjournal 237online.com affirme que Blessing Petroleum fait partie des sociétés qui ne sont pas en règle au niveau de la fiscalité. Ceci insinue que Blessing opère en toute illégalité ce qui n’est certainement pas le cas.

En effet, la LISTE DES CONTRIBUABLES (PERSONNES MORALES) NON ACTIFS DANS LE FICHIER DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS établie par la Direction Générale des Douanes comprend la société Blessing Company Limited (NoM041712621104R) dont la raison sociale et le numéro de contribuable diffèrent de Blessing Petroleum S.A. (No M110900029355B) à l’exception du mot Blessing. Pourtant 237online a intégré la photo d’une station Blessing Petroleum à l’entête de son article, suggérant la non-conformité fiscale de Blessing.

Blessing a décidé de prendre cette confusion faite par la publication 237online au sérieux car il y va de la réputation de l’entreprise, non seulement envers ses partenaires d’affaire mais aussi avec ses clients et consommateurs. C’est ainsi que la société a adressé aujourd’hui un courrier exigeant la correction de l’article diffamatoire et la rédaction d’un article d’excuse visant à réparer le tort occasionné.

« Ayant pour valeurs principales l’attitude intègre et la citoyenneté, c’est avec beaucoup d’attention que nous procédons aux contrôles et mises à jour de notre statut fiscal afin d’éviter toute complication pouvant porter atteinte à notre activité,» confirme la direction Blessing dans son courrier adressé à la direction de publication de 237 Online.

A propos de Blessing :

BLESSING PETROLEUM S.A., est une société camerounaise, avec un capital de un milliard et demi, basée à Douala au Cameroun et spécialisée dans la distribution des produits pétroliers et dérivés, les soutes maritimes et l'exportation en zone CEMAC.

Créée en novembre 2009, la société BLESSING PETROLEUM S.A. a effectivement débuté ses activités en 2010 avec pour mission d'optimiser la satisfaction de sa clientèle en fournissant des services et produits de haute qualité dans le respect des normes d'hygiène, de sécurité et

d'environnement. La forte expérience de son équipe dirigeante dans le secteur d'activité a fortement contribué à son développement. La société BLESSING PETROLEUM S.A. s'est lancée depuis lors dans un large programme d'investissements et dispose à ce jour 24 stations-service opérationnelles dans son réseau de distribution.

Capture écran de la première version

Lien de la version corrigée

https://www.237online.com/article-26428-cameroun-les-6-000-contribuables-qui-ne-paient-pas-d--039-imp-ocirc-ts.html