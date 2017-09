Cameroun : Très urgent: Me Dieudonné Happi installé comme président du comité de normalisation de la Fecafoot :: CAMEROON L’avocat au barreau du Cameroun, vient d’indiquer le président associations FIFA Afrique caraïbes et pacifique, a pour vice-président présidente, me Marcelle Denise Ambomo.

Les cinq membres au total, dont Kevin Djomo Kamdem, viennent tous de prendre fonction à Yaoundé sous l’égide de la mission FIFA - CAF dont la mission au pays de Samuel Eto'o, prend fin demain samedi 09 septembre 2017.

L’équipe conduite par me Dieudonné Happi, dispose d’au maximum six mois pour toiletter les textes et statuts de la Fecafoot, afin d’aboutir à l’élection du nouvel exécutif de l’instance supérieure du football camerounais.

Les noms des heureux élus, ont été dévoilés ce vendredi 08 septembre, au cours d’un point de presse tenu dans un hôtel de Yaoundé.

Le nouveau comité de normalisation, précise-t-on, va travailler sous l’encadrement des pouvoirs publics camerounais.