Cameroun, Le single "Ekong Eyeseh" (notre amour) de l´artiste camerounaise MENOOSHA est dans les bacs (Texte & vidéo) :: CAMEROON Menoosha SUSUNGI a la musique dans le sang ! Pour tout dire, une artiste Soul à la joie de vivre inépuisable. C´est bel et bien la nièce de la légendaire BEBE MANGA, sa tante maternelle qui décèle très tôt le talent de l´enfant. Aujourd´hui la jeune artiste qui transcende les frontières vient une fois de plus enrichir le monde musical avec son single "Ekong Eyeseh" qui veut dire en langue Kenyang "notre amour", alors une collaboration avec Dany Labana, le guitariste du légendaire Buena Vista Social Club. Dans "Ekon Eyeseh", MENOOSHA célèbre l'amour et appelle à une contribution de chacun de nous pour changer le monde.

Mais qui est MENOOSHA ?

Née à Abidjan/Côte d´Ivoire de parents camerounais, MENOOSHA a vécu en Allemagne et en Grande-Bretagne. Naviguant entre les cultures, elle est une véritable "citoyenne du monde" qui puise son inspiration dans la diversité culturelle pour façonner son style musical. Grandi aux côtés d´un père amateur de Jazz, d´une mère éprise de musique classique, d´une sœur chanteuse, MENOOSHA est avant tout la nièce de BEBE MANGA. Un univers teinté de musique où tous les ingrédients sont réunis pour baliser un chemin dans le monde inextricable de la musique. Mais le talent et la nature requièrent de l´ardeur. Très, jeune, l´enfant se met au travail, a d´ailleurs ce qu´elle appelle - non sans humour- le privilège de rester éveillée quand d´autres enfants dorment. C´est grâce à sa légendaire tante qu´elle fait ses premiers pas dans de monde de la musique.

Enfant, MENOOSHA est membre du groupe d´enfants chanteurs et danseurs "Oiseaux du Monde" encadré par le producteur Jean-Claude Gigot, avec les arrangements de Boncana Maïga. C´est avec "Oiseaux du Monde" qu´elle offre des spectacles réguliers en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains et a l'honneur de se produire en première partie de Kool and The Gang et Stevie Wonder en 1988 au gala N'Daya International.

Pendant son adolescence, MENOOSHA livre des prestations avec son groupe a capella formé avec sa sœur, reprenant des classiques Soul et R&B. Avec l´âge adulte vient la maturité chez celle habitée par le virus de la mélodie depuis l´enfance. La chanteuse Soul bâtit une carrière solo, compose ses chansons. Une carrière couronnée de succès car sa chanson "Giving it up" est retenue pour la Mercedes Benz Mixed Tapes, une compilation musicale initiée par le géant de l'automobile en 2007. Elle chante pour des spots publicitaires, notamment pour la Skoda Superb en 2008. Elle fera entre autres la première partie de Myriam MAKEBA à Marburg en Allemagne.

Son premier album "Satellite Brown Chick" est nominé aux prix MP3 Music, aux BEFFTAs et apparaît en 14ème place dans le classement UK Soul Charts en Février 2017. Avec son single "Ekong Eyeseh" dont une partie est en langue Kenyang, l'artiste internationale fait un clin d'œil à son pays le Cameroun.

À Bensheim dans le Land de la Hesse en Allemagne, l´artiste a une résidence de spectacle Soul "Soulfoodsuperjam" où elle se produit une fois par mois et invite divers artistes.

Une biographie de MENOOSHA par Aissata BÂ: http://www.musow.com/spip.php?article457

Disponible sur les plateformes musicales, voici Ekong Eyeseh" "notre amour: un véritable délice musical avec un message fort: