   ÉTATS-UNIS :: USA, FORCE A/B = -FORCE B/A CAR ACTION=RÉACTION LA TROISIÈME LOI DE NEWTON INCOMPATIBLE AVEC LE FILM DU 11 SEPTEMBRE2001 A NEW-YORK :: UNITED STATES

ÉTATS-UNIS :: USA, FORCE A/B Comment imaginer qu’un fruit projeté contre le tronc d’un arbre, puisse non pas s’y écraser et retomber au pied de ce dernier, mais s’y enfonce au point de se volatiliser sans laisser de traces, c’est l’incroyable histoire officielle des attentats du 11 Septembre 2001 à New-York, un scénario dans lequel des avions essentiellement en aluminium, matériau plus léger et moins solide que l’acier trempé des structures de bâtiments, mais choisi en raison de sa légèreté pour construire des objets volants, auraient réussi l’exploit de transpercer sans la moindre résistance, des bâtiments de 110 étages et se volatiliser (boites noires comprises) sans que les débris se retrouvent par terre au pied des dits bâtiments.

Si on ajoute à cela le fait que le carburant des avions, pour des raisons de sécurité est spécialement choisi pour ne pas être explosif, on ne peut que rester dubitatifs, face à ce mauvais film qui ignore les lois de la physique moderne.

Un avion en aluminium s’écrasant sur une structure d’acier trempé et se volatilisant sans laisser de traces, ni boite noires ni débris identifiable de l’aéronef, c’était bien la première fois que les lois de la physique moderne étaient remises en cause.