Guinness Cameroun SA présente son Black and White et démocratise les prix :: CAMEROON C’était au cours d’une demonstration grandeur nature à Douala en presence du Directeur Genaral, des Directeurs technique et marketing.

Il a fallu du temps. Pour que l’Etat du Cameroun concede à Guinness Cameroun SA L’autorisation d’embouteiller la marquee Black and White. A Guinness Cameroun, onprecise que “En obtenant les autorisations necessaries pour embouteiller un scotch whisky hors d’Ecosse, Guinness Cameroun SA est ainsi mise en avant grace à sa technologie de pointe et au savoir faire Camerounais permettant de garder les standards extremement élévés de la marquee Black and White classée 2eme au monde en terme de croissance dans la categorie des whisky.”

L’entreprise Brassicole se presente ainsi comme precursseur dans le whisky “made in Cameroun” Cette introduction de Black and white intervient à la suite de l’inauguration d’une unite de production de whisky à Guinness Cameroun. Il ya six mois en effet, Guinness Cameoun presentant au grand public le cube, premiere chaine portable de production et d’embouteillage de spiritueux au Cameroun. Une ligne de conditionnement qui ultra-moderne qui permet d’innover à grande echelle pour repondre à la demende du marché.

Il était temps pour lutter contre la concurrence illicite et surtout l’introduction sur la marché des produits à la qualité douteuse. Classé deuxieme whisky Ecossais dans le monde, Black and white qui a été creé en 1902 par James Buchanan est doux et épicé avec un soupcon de fumee. Destiné aux 21 ans et plus, elle coûte 4500 POUR 750 ml et 1300 pour 200 ml.