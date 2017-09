Cameroun :: Distinction : Louis Paul Motazé élu vice-président du conseil des gouverneurs de l’African capacity building foundation (Acbf) :: CAMEROON Le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat) du Cameroun, a brillamment été porté à cet organe suprême chargé des délibérations et orientations stratégiques, au cours de la 26ème Session de l’Acbf tenue du 03 au 07 septembre 2017 à Accra au Ghana.

Comme indiqué, du 03 au 07 septembre dernier s’est tenu à Accra, la 26ème Session de l’Acbf. Les travaux, avons-nous appris, ont porté sur le renforcement des capacités, l’amélioration, ainsi que l’accès et l’absorption des ressources de développement en Afrique. C’est ainsi qu’au cours des travaux, Louis Paul Motazé le Minepat, a été élu à l’unanimité, Vice- Président du Conseil de l’Acbf.

Aussi, le Minepat a-t-il profité de cette tribune pour, souligner l’intérêt que Paul Biya le chef de l’Etat camerounais, « attache au renforcement des capacités des personnes et des services en ce moment où des réponses efficientes devraient être trouvées à la crise multiforme que traversent plusieurs économies de la Région ».

A toutes fins utiles, le Conseil des gouverneurs est un organe suprême en charge des délibérations et orientations stratégiques de l’Acbf. Il est constitué de ministres en charge des questions économiques et/ou des finances des pays membres et d’autres partenaires régionaux parmi les plus importants donateurs.

Ayant pour siège Harare (Zimbabwe), l’Acbf a été créée en 1991 par les chefs d’Etat africains et les partenaires que sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Programme des Nations unies.