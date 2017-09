CAMEROUN :: 03 personnes tuées par Boko Haram :: CAMEROON 03 autres personnes ont été kidnappées et 46 concessions incendiées.

La localité de Dzaba dans l’arrondissement de Mayo-Moskota a été prise d’assaut par les terroristes de Boko Haram le 05 septembre 2017. plusieurs dizaines d’hommes armés de fusils de guerre ont mis le village à feu et à sang. Trois personnes ont été tuées et trois autres sont toujours retenues en otage au Nigeria par les assaillants. En outre, 46 concessions ont été incendiées. C’est tout le village qui a été rasé.

«Il n’y a plus une seule maison habitable à Dzaba. Il suffit d’y faire un tour pour vous en rendre compte. Toutes les concessions ont été incendiées par ces criminels. Notre père, Kaladzavai Gaïdi, a cru pouvoir leur échapper en se réfugiant dans un grenier. On l’y a retrouvé calciné. A présent, nous allons chercher refuge sous d’autres cieux», déclare Kaldapa, habitant de Dzaba. Les deux autres personnes tuées sont Dzavi Goudoukoye et Ldma Digui.

Les assaillants, à en croire les témoignages des riverains, ont investi la localité aux environs de 21 h. Constitué des groupes de dix à quinze personnes, ils ont d’abord bouclé le village avant de tirer des coups de feu en l’air pour créer la confusion. «Nous ne nous attendions pas à cette attaque, puisque l’administration nous avait donné l’assurance que notre sécurité serait assurée et c’est la raison pour laquelle nous sommes revenus. En plus, le poste militaire de Moskota-centre a été créé», ajoute Kaldapa, habitant de Dzaba.

Au départ, huit personnes ont été kidnappées et conduites à Tchénéné au Nigeria. Le chef de Boko Haram de ladite localité a ordonné la libération de cinq jeunes filles, lesquelles ont été libérées dans la soirée du 06 septembre. Il s’agit de Gaïgui Baldena (15 ans), de Tedagaï Tchamaya (22 ans), de Koudadi Guedjéo (10 ans), de Bedjeguer Guedjéo (06 ans) et de Talaka Vagana (08 ans). «Ils nous ont renvoyé cinq personnes. A en croire celles-ci, on aurait reproché aux ravisseurs d’avoir mis main sur les filles.

C’est donc comme ça que toutes les cinq ravies ont été relâchées et reconduites au Cameroun. Ils ont promis revenir, voilà pourquoi nous quittons les lieux», conclut Kaldapa. A ce jour, l’on est toujours sans nouvelles des trois autres otages dont Warda Gadavoua (08 ans), Mallama Guedjéo (08 ans) et Victor Guedjéo (08 Un village incendiée par Boko Haram. ans).