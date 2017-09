NIGÉRIA :: Nigéria: des hommes battus par leurs femmes :: NIGERIA Au Nigéria, le procureur général et le commissaire à la justice de l'État de Lagos ont révélé mercredi que de nombreux hommes signalent des cas de violences conjugales mettant en cause leurs épouses.

C'était au cours d'une séance d'information médiatique à Ikeja, dans l'Etat de Lagos.

Selon eux, il y a eu 55 cas d'hommes qui ont signalé des violences domestiques contre eux par leurs femmes entre janvier 2017 et maintenant, contre 14 enregistrés l'année dernière.

Entre janvier et septembre 2017, 852 cas de violences familiales et de cas apparentés ont été enregistrés dans l'État de Lagos sur un total de 564 cas de violences domestiques.

60 cas de souillure, 30 cas de viol, 11 tentatives de viol et 123 cas de négligence et d'abus d'enfants et 84 autres cas ont été signalés.

Selon les données, la plupart des cas d'agressions sexuelles a été perpétrée l'après-midi, et en semaine.