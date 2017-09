Cameroun:L’ANOR lance une enquête publique :: CAMEROON L’Agence des Normes et de la Qualité sort de plus en plus de sa léthargie.Le Directeur Général de l’Agence des Normes et de la Qualité, ANOR, informe toutes les parties prenantes de la normalisation que, conformément à la Loi N°96/11 du 05 août 1996 relative à la normalisation, au Décret N° 2009/296 du 17 septembre 2009 portant création de l’Agence des Normes et de la Qualité et, en vue d’être en harmonie avec le « Code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes » de l’Organisation Mondiale du Commerce, OMC, les Projets de Normes Camerounaises (PNC) adoptés par le Comité Technique N°49 (CT49) des technologies du bois et produits ligneux sont soumis à une enquête publique de trois (03) mois dès la publication du présent communiqué.

L’objectif poursuivi par cette opération est de recueillir les avis et suggestions des parties intéressées sur le contenu technique desdits Projets de Normes. Les opérateurs économiques, les administrations publiques, les organisations de la société civile et toute autre personne intéressée par cette activité peuvent consulter le site Web de l’ANOR (www.anorcameroun.info), en vue de prendre connaissance de la liste des projets de normes soumis à cette enquête publique.

Tous les avis doivent être formulés par écrit et transmis à l’ANOR par Fax, par courrier postal ou électronique aux adresses indiquées ci-dessous :

Agence des Normes et de la Qualité (ANOR),

B.P: 14966 Yaoundé – Cameroun,

Tél: +237 222 206 368,

Fax: +237 222 218 754,

Email: contact@anorcameroun.info/pnen@anorcameroun.info

Après dépouillement des résultats de l’enquête publique et prise en compte des propositions pertinentes par le Comité Technique compétent, ces projets de normes seront homologués et se verront attribués le statut de Normes Camerounaises.

Le Directeur Général

BOOTO à NGON Charles