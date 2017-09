Cameroun:: Circulation routière: Le gouvernement prend des mesures fortes contre le trop grand nombre d'accidents mortels :: CAMEROON Dans une conférence de presse donnée ce jeudi 07 septembre à Yaoundé, Issa Tchiroma le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a annoncé une plus forte répression des infractions, ainsi qu'une accélération des travaux d'entretien et de réfection du réseau routier national.

Voici l'intégralité de la déclaration du gouvernement

MESURES GOUVERNEMENTALES CONSÉCUTIVES À LA RECRUDESCENCE DES ACCIDENTS SUR LES AXES ROUTIERS NATIONAUX

CONFÉRENCE DE PRESSE: PROPOS LIMINAIRE DE S.E.M. ISSA TCHIROMA BAKARY; MINISTRE DE LA COMMUNICATION

Yaoundé, 06 septembre 2017

Mesdames, Messieurs les Journalistes,

Chers Invités,

Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques semaines, voire depuis plusieurs mois, nos axes routiers sont le théâtre de graves accidents de la circulation, ayant coûté la vie à des centaines d’usagers et entrainé d’importants dommages corporels et matériels.

Déjà fort préoccupante, la recrudescence de ces accidents a depuis quelques temps, atteint la côte d’alerte.

Face à une telle situation lourde de conséquences sur la vie économique et sociale de la nation, le Gouvernement ne pouvait rester impassible.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement qui en outre assure les fonctions de Président du Conseil National de la Route, m’a donc formellement instruit de vous convier à la rencontre de ce jour, pour que nous puissions échanger sur une évaluation sans complaisance de ce lourd tribut, que payent nombre de nos concitoyens et bien d’autres personnes encore, à divers niveaux de conséquences et de préjudices subis.

Il s’agira dans ce cadre, d’édifier l’opinion publique nationale sur le caractère devenu plus préoccupant que jamais de ce problème, et surtout, de présenter les mesures prises par le

Gouvernement pour y remédier de manière à la fois durable et radicale.

Mais je voudrais tout d’abord saluer ici les experts dépêchés par les administrations techniques à mes côtés pour les besoins de la présente communication.

Il s’agit des collaborateurs de haut rang désignés à cet effet par leurs hiérarchies respectives à savoir, le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Ministre des Transports, le Ministre des Travaux Publics, le Secrétaire d’Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie, le Délégué Général à la Sûreté Nationale.

Mesdames, Messieurs les Experts, soyez les bienvenus ici au Ministère de la Communication.

Mesdames, Messieurs les Journalistes,

Si l’on remonte à l’année 2010 où l’on avait enregistré un pic de décès des suites d’accidents de circulation routière s’élevant alors à plus de 1200 morts, l’on pouvait jusqu’en 2014 conclure à une tendance baissière de ces statistiques, puisqu’au terme de cette année, le bilan s’élevait à 1102 morts.

En termes d’accidents de circulation routière, alors que nous étions à environ 3088 cas pour toute l’année 2014, l’on dénombre déjà pour les huit premiers mois de l’année 2017,

c’est-à-dire jusqu’à la fin du mois d’août de l’année courante, 4190 accidents dont 179 mortels, 784 corporels et 3227 matériels.

Dans ce décompte, le mois d’août 2017 aura été particulièrement mortel, selon les informations à notre disposition, avec un total de 626 accidents toutes catégories confondues, dont 34 mortels, 79 corporels et 513 matériels.

Toujours au chapitre de ces tristes records, c’est le mois d’août 2017 qui s’est encore le plus illustré, avec 98 morts des suites d’accidents de circulation sur les axes routiers nationaux.

Les causes de la recrudescence de ce fléau sont multiples, au regard des constats effectués et des conclusions des enquêtes ouvertes à la suite des différents drames intervenus sur nos routes.

Les administrations techniquement compétentes en la matière les répartissent entre les causes humaines, les causes matérielles, les causes infrastructurelles et les causes environnementales.

Parmi les causes humaines, on note la responsabilité des conducteurs due aux excès de vitesse, à de mauvais dépassements, aux surcharges de passagers et/ou de marchandise, à la conduite en état d’ébriété, aux mauvais stationnements, au défaut de pré-signalisation de véhicules en

détresse, à l’utilisation du téléphone et au déficit de compétences au volant, au chevauchement des lignes continues, pour ne citer que ces causes-là. Nous citerons également la responsabilité des patrons d’agences de voyages qui s’illustrent par le faible traitement salarial et l’absence de protection sociale des conducteurs, le défaut de planning de rotation de ces mêmes conducteurs, et pour certains, le caractère clandestin de leurs activités.

Quant aux causes matérielles, elles sont directement liées à l’état technique des véhicules majoritairement caractérisé par l’usure des pneus, la défaillance des systèmes de freinage, la complaisance coupable des agents chargés d’assurer la visite technique des véhicules.

Pour ce qui est des causes infrastructurelles, elles concernent d’une manière générale le mauvais état des routes avec la fréquence des nids de poules, les défaillances de visibilité dues à l’envahissement des accotements par la broussaille et donc, le défaut de cantonnage des abords de chaussées, la rareté voire le manque d’aires de repos, l’absence de matériels de dégagement de véhicules en panne ou abandonnés sur les abords des chaussées, la mauvaise signalisation routière, la disposition de dos d’ânes intempestifs.

Pour ce qui est des causes environnementales, on retiendra la pluviosité et les temps brumeux qui réduisent la visibilité des conducteurs de manière substantielle.

En termes de pourcentage des différentes causes ainsi relevées et tout au moins pour la période particulièrement mortelle du mois d’août 2017, les enquêtes révèlent que 70% des accidents sont dus à des causes humaines, 20% à des causes infrastructurelles et 10% à des causes techniques.

Quel qu’en soit le cas, la situation revêt un réel caractère de gravité.

Le Gouvernement a donc entrepris de mettre en place des mesures appropriées, pour un retour à plus de sérénité sur nos routes.

Il s’agit tout d’abord, en amont du phénomène observé, d’assainir le circuit d’obtention et de délivrance du permis de conduire et de renforcer la formation des candidats à l’examen du permis de conduire.

Cette réforme qui est entrée en vigueur depuis le 1er septembre 2017, comprend une douzaine de points comprenant pour l’essentiel, l’informatisation des fichiers des auto-écoles, le suivi de la formation des apprenants dans les auto-écoles, la sécurisation et l’informatisation du circuit d’examen en vue de l’obtention du permis de conduire, la production d’un permis de

conduire sécurisé, l’introduction d’un formulaire règlementaire d’établissement du permis de conduire garanti par le Système de Sécurisation des Documents de Transport en abrégé SSDT, ou encore l’institution d’un nouvel outil de renforcement du contrôle du permis de conduire.

Il y a par ailleurs la multiplication des contrôles permanents et inopinés dans les points d’embarquement et de débarquement des passagers dans les points de ramassage, avec la collaboration du Ministère des Transports, celles des municipalités ainsi que celle des syndicats professionnels des transports routiers, la multiplication avec le concours des Forces de Police et de Gendarmerie, des contrôles sur les principaux axes routiers à l’effet de constater et de réprimer les cas de violation de la règlementation sur le transport routier, les cas de surcharges, les cas d’excès de vitesse ainsi que les défaillances techniques des véhicules, la multiplication des descentes d’inspection dans les centres de visites techniques, la surveillance rapprochée des tronçons accidentogènes, le respect de la règlementation stricte des heures autorisées pour la circulation des gros porteurs et des itinéraires ouverts à ladite circulation, la limitation des voyages nocturnes, l’enlèvement systématique des véhicules en détresse, mal stationnés ou en stationnement prolongé, ainsi que celui des carcasses

encombrant les abords de chaussées, la construction et l’aménagement des aires de repos.

A tout ceci, il faut ajouter la généralisation des tests d’alcoolémie, l’intensification du contrôle de la régularité des plaques d’immatriculation, des visites techniques des véhicules et du permis de conduire des chauffeurs, le contrôle régulier des barrages de contrôle mixtes Police-Gendarmerie, les descentes inopinées dans les gares routières et autres lieux d’embarquement des passagers.

Au chapitre de la répression, une réflexion a été engagée pour une pénalisation plus poussée de certaines infractions relevant du code de la route et des règles générales de conduite sur la voie publique, avec en toile de fond l’institution de nouvelles peines privatives de liberté en cas de commission de telles infractions ou de violation des règles de conduite sus-évoquées.

Il est par ailleurs envisagé à très court terme, d’imposer une limitation vitesse plafonnée à 100 kilomètres par heure pour les véhicules de transport en commun et les poids lourds.

En ce qui concerne les causes infrastructurelles liées notamment à l’état des routes, des mesures spécifiques au renouvellement et au maintien à un niveau satisfaisant du service de la route ont été planifiées. Certaines d’entre elles sont déjà en train d’être mises en œuvre. Elles concernent principalement le cantonnage, la surveillance des barrières de pluies et le traitement de la dégradation des chaussées et des équipements routiers.

S’agissant du cantonnage dont les opérations consistent entre autres, au nettoyage des abords des chaussées, le Ministre des Travaux Publics a adressé des rappels à l’ordre aux entreprises contractualisées à cet effet dans le programme triennal 2012-2014, et qui ne seraient pas en train de s’acquitter de leurs missions.

Pour ce qui est des contrats non encore exécutés et en attente des procédures règlementaires applicables, des ordres de services prescrivant le démarrage des tranches conditionnelles n°1 ou n°2 selon le cas, ont été signés le 28 août dernier.

Par ailleurs, les entreprises contractantes ont été exhortées à mutualiser leurs moyens, pour une exécution simultanée des travaux de cantonnage sur le terrain.

Sur le réseau de routes en terre qui représente 90% du linéaire, soit environ 100 mille kilomètres, le respect des conditions de circulation par temps des pluies va lui aussi, connaître une surveillance plus accrue.

Pour ce faire, le Ministre des Travaux Publics a engagé les autorités administratives territorialement compétentes, pour un

contrôle plus strict du respect de la limitation de l’autorisation de circuler en temps de pluies sur les routes en terre, à travers une gestion plus rigoureuse des barrières de pluie.

Pour les principaux axes nationaux bitumés, des programmes d’entretien dit « confortatifs » sont actuellement en cours d’exécution et d’autres en phase de passation.

Ce type d’entretien met l’accent sur quatre éléments principaux à savoir l’assainissement de la route, la reprise de la chaussée, la réfection des signalisations horizontale et verticale et la remise à niveau des équipements de sécurité.

Pour les axes routiers où de tels travaux s’exécutent déjà, un accent est mis sur la suppression des nids de poules.

Au vu de la conjoncture actuelle, des ordres de services par anticipation ont été notifiés aux entreprises attributaires là où elles sont déjà connues, pour traiter les nids de poules sur les autres axes routiers concernés, en attendant la finalisation et la signature de leurs contrats.

Le Ministre des Travaux Publics a par ailleurs signé depuis le mois de juillet dernier, une circulaire relative au contrôle des véhicules hors gabarit dans les stations de pesage, avec pour objectif de rappeler la règlementation en vigueur pour ce type de véhicules et d’éviter par là même, la circ des véhicules hors gabarit souvent impliqués dans la survenance de nombreux accidents routiers.

Mesdames, Messieurs les Journalistes,

Comme chacun vient de s’en rendre compte, le Gouvernement s’est activement déployé, face à la forte prévalence des accidents de circulation sur nos axes routiers.

Mais ce qu’il importe de bien comprendre, c’est que le retournement favorable et durable de cette tendance accidentogène ne saurait être l’affaire des seuls Pouvoirs Publics.

Elle est au contraire l’affaire de tous : d’abord par la prise de conscience collective des dangers que comporte tout écart de comportement au volant d’une voiture engagée sur la voie publique ; et ensuite, par le strict respect des règles de sécurité routière en vigueur et qu’aucun conducteur ne saurait ignorer, sauf à mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres.

Pour leurs parts respectives, les Pouvoirs Publics, sous la conduite de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et la Très Haute Impulsion de Son Excellence Monsieur Paul BIYA, Président de la République, n’auront de cesse d’en appeler à cette conscientisation des populations en général, et des usagers de la route en particulier, en même temps que sur les Très Hautes Instructions du Chef de l’État, aucun effort ne sera ménagé et une attention particulière sera toujours accordée à une amélioration toujours plus croissante des conditions de circulation sur les axes routiers à travers le territoire national.

Je vous remercie de votre aimable attention.