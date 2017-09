Cameroun, Ligue 1 - 30e journée : Canon, Racing et Union broient du noir :: CAMEROON Pour le compte de la 30e journée du championnat national élite one de football disputé ce jeudi , Sur les neuf matches programmés, celui du stade municipal de Bafang opposant Lion blessé de Fotouni à Dragon de Yaoundé n’est pas parvenu à son terme. La rencontre a été interrompue deux fois par l’arbitre Owoudi Romeo, d'abord à cause de la pluie et enfin pour des raisons de sécurité. Le public ayant menacé l'arbitre central après un coup de sifflet litigieux. Il revient ainsi à la commission d’homologation et de discipline de la Ligue de football professionnel du Cameroun de trancher.

Dans autres stades de football de la république, les autres rencontres se sont déroulées sans heurts.

Le premier constat qui se dégage ce jeudi, c'est que à moins quatre journées de la fin du championnat, Canon, Racing et Union sont en danger. Ces équipes ayant tous perdu leur match respectif. Les résultats complets de la journée.

Loum : UMS – Coton sport de Garoua 0 – 0

Bafoussam : Feutcheu FC de Bandjoun – Aigle de la Menoua 0 - 1

Mélong: Stade Renard – Astres de Douala 2 – 1

Mbouda : Bamboutos – Yong sport de Bamenda 1 – 0

Yaoundé : Eding FC de la Lekie – Apejes de Mfou 0 – 0

Douala : Union – New stars de Douala 0 – 1

Yaoundé : Canon – Unisport du Haut-Nkam 0 – 1

Bafoussam : Racing – Colombe du Dja et Lobo 0 – 3

Bafang : Lion blessé – Dragon de Yaounde ( Match interrompu par l’arbitre pour insécurité)

Classement non officiel à l’issue de la 30e journée élite one

1er Eding FC 57 points

2e Coton sport 50 points

3e Apejes 46 points

4e Yong Sport 45 points

5e Stade Renard 45 points

6e Bamboutos 42 points

7e Ums 40 points

8e Feutcheu 39 points

9e Unisport 39 points

10e New-stars 38 points

11e Colombe 38 points

12e Dragon 37 points ( 1 match)

13e Union 36 points

14e Astres 35 points

15e Aigle 35 points

16e Racing 32 points

17e Canon 27 points

18e Lion blessé 25 points (1 match)