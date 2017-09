Cameroun :Bell Joseph Antoine nommé Président du comité de normalisation de la Fecafoot. :: CAMEROON Arrivée dans la nuit d’hier à ce jeudi 7 septembre 2017 à Yaoundé, la mission conjointe FIFA/CAF a démarré au pas de course les travaux au siège de la FECAFOOT au quartier Tsinga. Bell Joseph Antoine a été nommé Président du comité de normalisation de la Fecafoot

Les travaux se poursuivent ...

D’après la décision de la Fifa, il reviendra au comité de normalisation nouvellement nommé, de « gérer les affaires courantes ; élaborer en consultation avec toutes les parties prenantes, de nouveaux statuts qui soient en conformité avec les statuts et standards de la Fifa ainsi qu’avec la législation nationale obligatoire en vigueur ; réviser les statuts des ligues régionales et départementales et s’assurer de leur conformité vis-à-vis des statuts de la Fecafoot ; identifier les délégués de l’assemblée générale de la FECAFOOT ainsi que des ligues régionales et départementales ». Nous y reviendrons