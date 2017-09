Cameroun :: Rentrée scolaire 2017-2018 : Mobilisation des médiateurs communautaires pour une rentrée sereine :: CAMEROON Ces derniers qui étaient accompagnés d’Equipes mobiles d’animation populaire urbaine et rurale (Emapur), ont lundi 04 septembre dernier, lancé les premières activités de sensibilisation pour le compte de l’opération « Rentrées scolaires Citoyennes et Patriotiques ».

Esplanade du lycée classique de Meiganga (région de l’Adamaoua). Nous sommes le lundi 04 septembre 2017. C’est le 1er jour de la rentrée scolaire. Occasion pour la 2ème édition de « Rentrées scolaires citoyennes et patriotiques », initiative du ministère de la Jeunesse et de l’Education civique (Minjec), de se mettre en évidence. Une dizaine de médiateurs communautaires montrent aux élèves, la posture adéquate à adopter pendant la cérémonie de lever des couleurs et leur indiquent comment hisser un drapeau et le plier selon les règles de l’art. La même scène s’est déroulée au lycée Général Leclerc de Yaoundé, au lycée classique de Kolofata ainsi qu’à Buea.

L’opération, nous apprend-on, s’inscrit dans le cadre de l’intensification de la campagne nationale de l’éducation civique et d’intégration nationale lancée il y a deux ans, par Philemon Yang le Premier ministre camerounais. Celle-ci, a pour objectif, le réarmement moral et civique de l’ensemble de la communauté éducative nationale, en particulier les élèves, étudiants, apprenants.

Et Armand Sandjock le directeur de l’Education civique et de l’Intégration nationale (Decin) au Minjec, de préciser qu’ « il est question de favoriser sur toute l’étendue du territoire national, une meilleure appropriation des valeurs citoyennes, de patriotisme, de respect des emblèmes et symboles nationaux, de la préservation de l’environnement, du bilinguisme et du multiculturalisme ainsi que de vivre ensemble harmonieux ».

La campagne ressortissant à la 2ème édition de Rentrées scolaires citoyennes et patriotiques, est conjointement menée par les Emapur et les médiateurs communautaires. Tout ceci, sous la houlette des Comités d’arrondissements d’éducation civique et d’intégration nationale(Caecin), la coordination technique des délégués d’arrondissement de la Jeunesse et d’Education Civique (Dajec), en collaboration avec les chefs d’établissements scolaires, universitaires, les responsables des structures de la formation professionnelle et de l’éducation extrascolaire.

Le déploiement de ces soldats du civisme dans certains établissements scolaires, favorisera également, un meilleur encadrement technique des clubs d’éducation civique et d’intégration nationale (Cecin) des établissements concernés, un meilleur encadrement des Activités Post et Péri Scolaires (Apps), la création et l’Animation des Clubs de Volontaires dans les établissements scolaires, universitaires, de formations professionnelles et d’encadrement extrascolaire ainsi que l’organisation des concours inter-établissements entre les Cecin, dans le cadre de la coopération scolaire.

Et d’’après Armand Sandjock le directeur de l’Education civique et de l’Intégration nationale, « cette opération contribuera à l’appropriation par la communauté éducative des valeurs citoyennes et patriotiques, au renforcement du sentiment d’appartenance à une même nation, et la sensibilisation sur les méfaits du tabac, de l’alcool, des drogues et du Vih/sida ».

La rentrée scolaire 2017-2018 donne ainsi l’opportunité aux encadreurs de jeunesse de sensibiliser davantage les jeunes. Le milieu éducatif étant le cadre par excellence d’acquisition des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. C’est donc le lieu où l’on forme les citoyens et les futurs responsables qui participeront avec patriotisme au développement de leur pays. C’est également le lieu où les valeurs telles que la paix, l’unité et l’intégration nationale s’acquièrent et sont magnifiées.