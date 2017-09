CAMEROUN :: Un véhicule « made in Maroua » :: CAMEROON Le véhicule de quatre roues conçu par un étudiant de l’Ecole polytechnique de Maroua roule à 80 km/h.

L’ingéniosité des étudiants de l’Institut Supérieur du Sahel de Maroua, aujourd’hui appelée Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua, se dévoile au grand jour. A la clé, un véhicule « made in Maroua ». Les populations de la capitale l’ont même vu le 12 août dernier à la faveur du salon international de la jeunesse organisé au Musée national de Yaoundé.

Le véhicule a effectué une distance d’un peu plus de quatre kilomètres. Mounouna Foutsou, le ministre camerounais de la Jeunesse et de l’Education civique l’a même conduit. C’est le fruit des recherches d’un groupe d’étudiants conduits par Michel Ange Ivain Takodjou Nguemto. Le concepteur a donné l’appellation ‘’TAKOS’’ au produit de son invention. C’est un véhicule qui ne pollue pas. Un véhicule qui ne produit pas de bruit. Quand on se trouve dans les embouteillages, le moteur s’arrête et ne consomme rien. Les pièces mécaniques sont réduites ; il n’y a que l’huile de direction et l’huile des freins qu’elle consomme.

Pour l’heure, il ne peut rouler qu’à une vitesse de 80 km/h. Le poids net de ce véhicule de cinq places est de 700 Kg. Mais son poids total, toutes charges comprises peut aller jusqu’à 1200 kg. Selon les affirmations de son concepteur, la batterie chargée peut permettre de parcourir 80 km. Après cette distance, il faut encore chercher de l’électricité et charger la batterie du véhicule comme on le fait pour le téléphone portable. Ici aussi, il y a possibilité de recharger la batterie à base de l’énergie renouvelable, à savoir l’énergie solaire.

Michel Ange Ivain Takodjou Nguemto précise par ailleurs que ce véhicule peut rouler jusqu’à une vitesse horaire de 200 km si on y place une batterie adaptée. Sa conception et sa fabrication ont duré à peine six mois, de mars à août 2017. Ce spécimen est encore ouvert. Il lui manque juste la carrosserie pour finaliser le système. Le klaxon aussi pour ce véhicule qui ne fait pas de bruit. Le samedi 2 septembre dernier, cette voiture a fait l’objet de soutenance de mémoire à Maroua.

Ils étaient nombreux à cette soutenance, pas seulement pour voir ce véhicule ‘’made in Maroua’’, mais aussi découvrir le visage de ce jeune camerounais qui a mis sur pied un véhicule électrique. Ce jeune étudiant en filière Energie renouvelable a séduit tout le public. Les enseignants aussi et en premier lieu le Pr. Danwé Raïdandi, le directeur de ce qu’il est convenu d’appeler désormais Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua. Comme quoi, la note de 18/20 qu’il a obtenue au cours de sa soutenance est bien méritée.

Le génie créatif des étudiants de l’université de Maroua est bien développé et selon les indiscrétions du Pr Danwé Raïdandi, directeur de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua, certains étudiants ont conçu un drone.