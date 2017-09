Orange Cameroun : Des concepts pour vous rapprocher de l’essentiel :: CAMEROON Les offres proposées par l’opérateur de téléphonie mobile Orange ont été dévoilées le 25 Août 2017 lors d’une conférence à la direction générale de ladite entreprise à Douala au Cameroun.

Le marché de la téléphonie mobile au Cameroun est en pleine mutation. Sa croissance n’est plus à démontrer. Il est passé de deux opérateurs privés et un opérateur public à trois opérateurs privés en 2014. Depuis lors, d’autres fournisseurs d’accès internet ne cessent de se lancer dans le marché de la voix. Face à tout ce bouillonnement, il faut se réinventer ou mourir. Entre hashtag sur les réseaux sociaux, création publicitaire et propositions d’offres alléchantes, chacun y va de sa créativité. L’opérateur de téléphonie mobile Orange par exemple a créé des concepts pour rapprocher ses clients de l’essentiel. Ils ont dévoilé ces concepts le 25 Août 2017 lors d’une rencontre avec la presse et les blogueurs à Douala au Cameroun.

« Notre relation avec nos clients, c’est comme une romance qui se nourrit de preuves. Chaque jour, on essaie d’être un peu plus pertinent par rapport aux attentes du client. Nous accompagnons les clients au quotidien pour les rapprocher de plus en plus de ce qui est essentiel pour eux», a indiqué Blaise Etoa, le Brand Manager à Orange Cameroun

Entre autres offres il y a le Smart Reporter Challenge ou comment bénéficier d’une formation professionnelle en journalisme reporter d’image. Le principe consistait à faire un reportage vidéo d’un match des championnats de vacance à l’aide d’un smartphone, poster la vidéo sur son compte Facebook avec le hashtag #OrangeReporter et inviter les amis afin d’obtenir le maximum de likes, commentaires ou de partages de la vidéo. Les cinq meilleures vidéos recevaient chaque semaine 2 Go d’internet. Les cinq meilleurs reporters outre la formation, bénéficieront d’1 Go d’internet par jour pendant 1 an soit 365 jours et de 20. 000 de crédit par mois pendant un an.

Orange propose aussi la nouvelle offre internet de 24 Go à 500 FCFA, valable de 00h à minuit à raison de 1Go par heure pour les gros consommateurs du net. Intitulé #DataBoss, c’est une offre dont le teasing sur les réseaux sociaux tournait autour du hashtag #CKiLeBoss et le code pour y accéder est le

Les entrepreneurs ne sont pas en reste. La durée de vie d’une entreprise au Cameroun est de 2 ans. Au-delà soit elle survie soit elle meurt. Tenez! Selon une étude menéé en 2016 par le Camercap-Parc sur le dispositif de suivi de la mortalité des PME, 7 entreprises sur 10 crées entre 2010 et 2015 n’ont pas survécu jusqu’au mois de Mai 2016. Cette mortalité précoce estimée a plus de 82% pour les établissements contre 36% pour les sociétés à responsabilité limitée s’explique non seulement pas le statut juridique mais surtout par un problème de financement.

Pour pallier cela, Joseph Abena, Digital Manager à Orange Cameroun propose des accès aux interfaces API, des Applications Programming Interface qui permettent aux développeurs et entrepreneurs de monétiser sur internet. On peut citer entre autres #303# My Store qui donne l’accès à des services via les codes USSD, le SMS Middle East & Africa qui permet d’envoyer des sms et d’effectuer des campagnes de Marketing Mobile, le Direct Carrier Billing Africa and Middle-East qui vise à commercialiser les contenus digitaux et le Orange Money Web Payment qui permet d’intégrer Orange Money aux plateformes digitales.