CAMEROUN :: Fecafoot : Place à la mission FIFA-CAF :: CAMEROON La délégation, arrivée hier soir à Yaoundé, devrait désigner et installer le nouveau Comité de normalisation.

Qui sera le président du Comité de normalisation, version 2017, à la Fédération camerounaise de football ? La question doit trotter dans la tête de nombre de Camerounais en ce moment. Ce qui laisse évidemment la place à toutes sortes de spéculations. Mais le suspense devrait prendre fin dans les prochains jours, voire les prochaines heures, avec la mission conjointe FIFA-CAF (Fédération internationale de football association et Confédération africaine de football).

La délégation, conduite selon plusieurs sources, par le président de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie et par ailleurs membre du Comité exécutif de la CAF, Ahmed Ould Yahya, est arrivée à Yaoundé hier soir pour un séjour de trois jours.

Le temps de procéder à quelques consultations et dévoiler la liste des membres devant mener la Fecafoot à une nouvelle élection d’ici au 28 février 2018. Une séance de travail est également prévue ce jour avec les responsables du ministère des Sports et de l’Education physique.

Dans la suite du Mauritanien, on devrait retrouver trois autres membres de la FIFA : Veron Mosengo-Omba, directeur zone Afrique et Caraïbes, Luca Nicola, manager des associations membres et Segbe Pritchett, Coordinateur-Développement du Programme Afrique francophone. Ce trio était présent à Conakry (Guinée) lors de la tentative de conciliation organisée en juillet dernier entre des responsables d’alors de la FECAFOOT, certains acteurs du football camerounais et la FIFA.

C’est justement face à l’absence d’un consensus de tous les acteurs sur la crise à la FECAFOOT que la FIFA a décidé, le 23 août dernier, de mettre sur pied un nouveau Comité de normalisation après celui de 2013. L’exécutif installé à Tsinga a du coup été dissous, en application de la décision du Tribunal arbitral du sport confirmant l’annulation du processus électoral de septembre 2015 par la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité olympique et sportif du Cameroun.