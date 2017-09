Angola : João Lourenço président de la République C'est devant les caméras de la télévision d'Etat que la commission électorale a officiellement proclamé hier les résultats des élections générales du 23 août dernier.

Ainsi, le MPLA, le parti au pouvoir a été annoncé vainqueur officiel de ces élections générales du pays.

Selon le président de la Commission, André da Silva Neto, c'est le candidat soutenu par le président Dos Santos au pouvoir depuis 1979 qui dirigera désormais l'Angola.

Selon les résultats officiels, à l'issue des générales d'août dernier, le MPLA a raflé 61,07% des voix et 150 députés.

Avec la majorité qualifiée, les candidats du parti au pouvoir respectivement João Lourenço et Bornito de Sousa occuperont les postes de président et de vice-président de la République.L'UNITA, le principal parti d'opposition lui a obtenu 26,67% des voix et 51 députés alors Casa-CE a engrangé 9,44% et 16 députés.

Selon des sources officielles, le successeur du président Dos Santos prêtera serment le 25 septembre prochain.

Signalons qu'hier mercredi tôt le matin, la Commission a rejeté les plaintes pour irrégularités déposées par les partis de l'opposition, estimant quelles visent à perturber la «stabilité du processus électoral».