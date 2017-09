Cameroun: Paul Biya annoncé dans la région de l'Extrême-nord :: CAMEROON Le chef de l’Etat camerounais Paul Biya est attendu dans les prochains jours dans la région de l’Extrême-nord en butte à la guerre contre la secte terroriste nigériane Boko Haram, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

Cette visite du chef de l’Etat aurait pour objectif de « booster » le moral des troupes alors que bien que militairement affaiblie, Boko Haram a prouvé sa capacité de nuisance à travers des attaques suicides de plus en plus nombreuses et meurtrières.

A en croire le tri-hebdomadaire L’œil du Sahel, régulièrement épinglé pour ne s’être pas toujours rendu au front pour encourager les troupes et communier avec les populations de l’Extrême-Nord, et ce depuis qu’il a lui-même déclaré la guerre à la secte terroriste Boko Haram en mai 2014 à Paris, en France, Paul Biya devrait bientôt remettre les pendules à l’heure.

Dans un rapport publié lundi dernier, Amnesty international souligne qu’en l’espace de cinq mois Boko Haram a fait 381 morts sans compter des milliers de déplacés et de réfugiés nigérians notamment.