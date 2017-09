Cameroun: Un trafiquant arrêté et un bébé chimpanzé secouru. :: CAMEROON Un homme âgé de 43 ans a été arrêté par les agents de la faune le 29 août 2017, à l'entrée de la ville d'Ebolowa pour détention et circulation illégale d'un bébé chimpanzé.

L'homme voyageait avec le chimpanzé caché dans un sac noir pour Ebolowa, où il comptait vendre non seulement l'animal, mais aussi 45kg d'écailles pangolins qui ont été également trouvés en sa possession. Selon les informations d’une source proche de l’affaire. L'arrestation a été menée par la Délégation Régionale du Sud des Forêts et de la Faune en collaboration avec la gendarmerie. L'opération a été techniquement assistée par l'ONG LAGA - un organisme de conservation.

Au moment où la voiture qui transportait le trafiquant s'approchait du poste de contrôle mixte police-gendarmerie-Minfof situé à l'entrée d'Ebolowa, les officiers de la gendarmerie et les agents de la faune qui l'avaient impatiemment attendu se sont aussitôt levés pour stopper la voiture. Le bébé chimpanzé et les écailles de pangolins ont rapidement été identifiés ainsi que leur «propriétaire» qui avait pris la route depuis Meyo. C'est ainsi qu'il a été immédiatement arrêté.

Le chimpanzé faible et déshydraté, souffrait de malnutrition, des signes très clairs d'un mauvais traitement. C’est pourquoi il a été immédiatement transporté à Yaoundé, et le lendemain, conduit au parc national de la Mefou où des soins lui ont été administrés.

Des enquêtes antérieures sur les activités de cet homme ont démontré qu'il était impliqué dans le trafic des primates. Selon certaines sources, il achetait et vendait les primates intégralement protégés. Le bébé chimpanzé a été acheté à un braconnier qui a probablement tué sa mère, une espèce de la classe A.

Les bébés chimpanzés sont généralement vendus par des braconniers après avoir tué leurs mères. Ces derniers agissent ainsi parce que la valeur de leur viande ne représente pas grande chose. C'est pourquoi ceux-ci préfèrent plutôt vendre ces bébés vivants afin de gagner plus d'argent. Ces chimpanzés sont ensuite vendus aux propriétaires des zoos illégaux pendant que d'autres se retrouvent dans des zoos légaux. Il a été rapporté que ce trafiquant est souvent ravitaillé en chimpanzé par des braconniers de la ville de Meyo.

Le même jour des autres arrestations ont été menées dans quatre pays africains reproduisant le même modèle camerounais de la mise en application de la loi sur la faune axée sur la collaboration entre le ministère des Forêts et de la faune et The Last Great Ape Organisation (LAGA). 8 autres pays utilisent ce modèle et ces derniers sont regroupés sous le réseau EAGLE.

Au Congo, deux trafiquants ont été arrêtés avec huit pointes d'ivoire, tandis qu'au Gabon, un autre a été arrêté avec deux grandes pointes d'ivoire. Les deux opérations ont été effectuées quelques heures seulement avant que celui du bébé chimpanzé ne soit arrêté à Ebolowa, alors que quelques minutes plus tard, c'était le tour de la Guinée de faire une opération qui a abouti à l'arrestation d'un trafiquant détenant une peau de panthère et deux peaux de crocodile. Toutes ces opérations ont été coordonnées avec l'assistance technique de EAGLE basé à Nairobi au Kenya.