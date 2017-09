CAMEROUN :: Tourisme Africain : L’Africa Partners Hub Meeting 2017 se tiendra à Limbe :: CAMEROON Dans le cadre de la réunion annuelle de ses partenaires, BCD Travel a choisi le Cameroun à travers son représentant SOFITOUL pour accueillir les professionnels africains, européens et américains du tourisme et du voyage d’affaire.

Yaoundé le 04 Septembre 2017. BCD Travel et son partenaire Sofitoul annoncent la tenue prochaine à Limbé au Cameroun de l’Africa Partners Hub Meeting. Il s’agit d’une rencontre annuelle qui rassemblera les professionnels africains, européens et américains du tourisme et du voyage d’affaires. Pour cette édition 2017, les travaux seront axés sur l’avenir du voyage en Afrique, l’analyse des stratégies marketing et de communication à mettre en œuvre pour promouvoir le voyage en Afrique et l’évolution des mesures de sécurité.

Ce sera également l’occasion de tabler sur la planification, l'évaluation des stratégies, l'engagement des fournisseurs, mais aussi sur les mises à jour des produits BCD, ainsi qu’à la formation et au réseautage. La SOFITOUL confirme la présence de dirigeants des entreprises partenaires de BCD Travel issus de 40 pays d’Afrique, des invités de BCD Group dans le monde, et des principaux clients de BCD Travel en Afrique.

Les rencontres seront organisées autour des échanges B2B entre partenaires BCD et des ateliers thématiques. Des déjeuners, dîners, Team buildings sont également prévus pour créer des moments de partage et de convivialité. Pour clôturer les travaux, une soirée de Gala, présidée par le Ministre d’État, Ministre du Tourisme et des Loisirs du Cameroun sera offerte aux participants par SOFITOUL BCD, l’hôte de l’événement.

A propos de BCD Travel

BCD Travel est le 3e TMC (Travel Management Company / Compagnie de gestion des voyages d’affaires) au monde. Il emploie plus de 13 000 collaborateurs et est actif dans 108 pays dans le monde. En 2016, BCD Travel a réalisé un chiffre d’affaires de 24,6 milliards de dollars. Le groupe a depuis densifié sa présence et ses activités au Cameroun et dans la sous-région CEMAC. Dans ce cadre, BCD Travel a choisi en 2014 SOFITOUL S.A comme partenaire exclusif.