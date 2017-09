Cameroun: Le programme avec le FMI inquiète le Gicam :: CAMEROON L’organisation patronale regrette de n’avoir pas été associée à l’élaboration des mesures d'ajustement économique et financier. Mais elle formule ses propositions pour une ré-oxygénation des entreprises et de l’économie.

« Le Gicam s’émeut ». « Le Gicam s’inquiète ». Voilà quelques expressions fortes contenues dans le communiqué de presse publié le 5 septembre par le Groupement interpatronal du Cameroun (Gicam) au sujet du programme économique triennal du Fonds monétaire international (FMI) signé par le Cameroun le 26 juin 2017.

Pour le Gicam, ce programme traduit une orientation nouvelle dans la conduite de la politique économique du Cameroun, et sous-jacent à lui, des contraintes et des risques importants pour les entreprises. « Onze ans après l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE [Pays pauvre très endetté], il suscite par ailleurs des interrogations et inquiétudes tant il révèle une insuffisance des capacités autonomes d’anticipation et d’ajustement permanent de la part de notre pays », écrit Célestin Tawamba, le patron de l’organisation.

L’organisation patronale « s’émeut de l’implication insuffisante du secteur privé dans la formulation des nombreux engagements qui impacteront la vie et l’avenir des de très nombreuses entreprises au Cameroun à court et à moyen terme ».

En outre, le Gicam s’inquiète de ce que notre pays, bien que leader économique de la sous-région, ait à supporter, au-delà du raisonnable, le poids de cet ajustement dont bien des caractéristiques découlent du manque de rigueur. Et même de discipline dans la gouvernance économique de certains de nos partenaires régionaux. Le Groupement patronal demeure profondément convaincu que seul un dialogue renouvelé, franc et accru entre le secteur privé et les pouvoirs publics garantira les meilleures chances d’une mise en œuvre efficiente et efficace de ce programme économique et financier auquel il adhère.

Nonobstant les réserves et propositions sus formulées. Le Gicam se dit disposé à apporter toute la contribution nécessaire. « Nous sommes convaincus que c’est du déploiement concerté des capacités de l’Etat et du secteur privé à éliminer les contraintes et handicaps qui pèsent sur l’économie camerounaise que va dépendre la mise en œuvre rapide d’un plan de relance économique par l’investissement et la consommation, appelé de tous les vœux par le secteur privé et les populations camerounaises », affirme Pierre Célestin Tawamba.

Pour rappel, le Conseil d’administration du Fmi a approuvé un accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) en faveur du Cameroun d’un montant d’environ 666,2 millions de dollars (près de 400 milliards de Fcfa) pour accompagner le programme de réformes économiques et financières du pays. Le programme appuyé par la FEC a pour vocation d’aider le Cameroun à rétablir la viabilité extérieure et budgétaire et à jeter les bases d’une croissance durable tirée par le secteur privé. Outre l’approbation de l’accord, un décaissement équivalant à environ 171,3 millions de dollars (100 milliards de FCFA) a été immédiatement mis à la disposition du Cameroun. Le montant restant sera étalé sur la durée du programme et son décaissement sera subordonné à des revues semestrielles.