Cameroun: Clarisse Valérie, devenue Clarisse Wopso nie sa démence :: CAMEROON Dans une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, la reine du wopso jugée mentalement instable depuis quelques mois multiplie les démentis

L’artiste musicienne multiplie ses sorties médiatiques. Plus une semaine sans une nouvelle vidéo d’elle sur les réseaux sociaux. Bien connue pour sa coquetterie, son apparence est troublante. Du maquillage qui déborde, tes tenues légères, elle a troqué son look de « fashion victim » contre un look débrayé.

Pas d’attrayance physique, sa peau hurle sa fatigue.

L’ex épouse de Pascal Valérie dénonce un complot des artistes et journalistes camerounais pour la détruire.