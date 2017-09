SUISSE : MKC EVENTS PRESENTE « La 3ème édition de la PRESTIGIEUSE SOIREE DE GALA A LAUSANNE - PSGL» :: SWITZERLAND La 3ème édition de la PSGL le samedi 07 octobre 2017 s’annonce à grande pompe… Au-delà de l’aspect Glamour et Gala, la Prestigieuse Soirée de Gala à Lausanne organisée par MKC Events est une soirée dansante articulée sur 4 axes principaux:

1. La découverte profonde du Cameroun et ses régions à travers une projection vidéo ;

2. Un clin d’œil à l’Afrique par une danse traditionnelle et un défilé de mode ;

3. Une prestation artistique en showcase avec un artiste africain de renoms ;

4. Un jeu concours permettant de gagner des billets d’avion à destination de l’Afrique et pleins d’autres lots-surprises.

Une soirée ouverte à la diaspora africaine et aux occidentaux résidant en Suisse et ailleurs désirant s’ouvrir à d’autres cultures.

Le succès des deux premières éditions fait de cette soirée un rendez-vous unique de l’année ou le public communie autour de ses valeurs à travers des activités présentées dans les différentes rubriques telles que la projection vidéo sur le potentiel touristique, économique et culturel du Cameroun, la piste de danse ouverte aux invités, les danses traditionnelles, le défilé de mode, le jeu concours et le Showcase des artistes.

Rappelons ici que MKC Events est une branche de MKC spécialisée dans l’organisation des évènements à vocation culturelle et économique. A travers son évènement la PSGL, a pour mission de promouvoir une image positive de l’Afrique et en particulier du Cameroun en Suisse et d’ailleurs tant sur le plan économique, que culturel et Social.

La 3ème édition met à l’honneur les richesses de la région du sud Cameroun à travers sa projection vidéo qui se déroule de 21h à 23h, une piste de danse contrôlée par le duo des DJ SAM et DJ TARZAN, une présentation des créations du styliste KARL YALA issues de ses projets artistiques et une danse folchlorique de la région de l’ouest Cameroun par le groupe « les ESPRITS DU BENSKIN » , une prestation en showcase par l’artiste à la voix chromée SANZY VIANY et pleins de lots à gagner vers l’Afrique entre autres un bon pour l’envoie en VIP d’une voiture et deux billets d’avion en classe Business et Économy.

Pour toutes réservations des tables veuillez-vous rendre sur la page Facebook de l’organisateur MKC EVENTS ou sur son site internet http://www.mariomkc.ch/events/index.php/la-psgl/prix-et-reservation-tables

MKC | Lausanne Suisse | www.mariomkc.ch | events@mariomkc.ch | +41 78 870 27 08