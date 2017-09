Cameroun: Joe Falter, le nouveau visage de JumiaTravel :: CAMEROON JumiaTravel a annoncé la nomination d'un nouveau CEO, Joe Falter, succédant à Paul Midy, qui a quitté sa direction pour occuper un poste différent au sein du Groupe Jumia. Le britannique Joe Falter, qui est également fondateur et CEO de Jumia Food, hérite d’un nouveau rôle dans le cadre des efforts déployés par le groupe Jumia pour renforcer les opérations du leader de la réservation d’hôtel et du voyage en ligne en Afrique.

«Je suis fier de faire partie d'une équipe dynamique qui est entrain de révolutionner le secteur de l’e-commerce en particulier dans le monde du voyages, du tourisme et de l'hospitalité en Afrique. Je suis extrêmement heureux de participer à la grande aventure de JumiaTravel pour l’accompagner vers de nouveaux horizons. "

Après un parcours de consultant chez McKinsey à Londres, et d’audit auprès d’entreprise en Afrique et en Europe, Joe Falter apporte avec lui une expertise de gestion stratégique pour capitaliser sur les opportunités commerciales émergentes.

«JumiaTravel a connu une croissance exponentielle au cours des deux dernières années et mon objectif immédiat est de poursuivre cette trajectoire de croissance rapide tout en renforçant notre offre aux clients et aux hôteliers. Nos 30,000 partenaires hôteliers en Afrique et nos centaines de milliers de clients devront bientôt découvrir de nouveaux services uniques sur notre site mais aussi en dehors d’internet.” À déclarer Joe Falter lors de sa nomination.

“Je suis convaincu que Joe Falter est le leader idéal pour accélérer la croissance de JumiaTravel afin d’être l’agence de voyage préférée en Afrique et au-delà", explique le co-fondateur de Jumia, Sacha Poignonnec.

Fondé en 2013, JumiaTravel a enregistré au fil des ans une croissance rapide grâce notamment à ses innovations technologique, son plus grand inventaire d’hôtel d’Afrique sur le continent, ses services uniques, devenant ainsi l'agence de voyage leader en Afrique.

A propos de JumiaTravel JumiaTravel (travel.jumia.com) est le leader panafricain de la réservation d’hôtels en ligne, vous permettant d'obtenir les meilleurs prix pour plus de 30.000 hôtels en Afrique et plus de 300.000 hôtels dans le monde.

Notre ambition est d'amener tous les établissements de logement disponibles en ligne, et de créer le moyen le plus simple et le moins cher pour les clients de réserver.

À JumiaTravel, nous avons des centaines de spécialistes du voyage constamment en contact avec nos clients. Nos bureaux sont situés à Lagos (Nigeria), Accra (Ghana), Dakar (Sénégal), Abidjan (Côte-d'Ivoire), Alger (Algérie), Douala (Cameroun), Kampala (Ouganda), Dar Es Salaam (Tanzanie) et Nairobi (Kenya).

Avant Juin 2016, JumiaTravel était connu sous le nom de Jovago.

JumiaTravel a été fondée en 2013 par le groupe jumia et est soutenu par MTN, Rocket Internet, Millicom, Orange, Axa et des partenaires financiers.